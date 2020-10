Tem VAR nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo?

A competição terá seu início nesta sexta-feira (9), com o Brasil estreando diante da Bolívia

E o futebol de seleções finalmente voltou! Depois de quase um ano sem jogos da seleção brasileira, o time de Tite entrará em campo diante da nesta sexta-feira (9), na estreia da canarinho pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

E hoje em dia, junto com o futebol, um assunto sempre aparece: o VAR. O polêmico árbitro de vídeo, decidindo mais e mais partidas pelo Brasileirão, sempre está em evidência. Na Libertadores, por exemplo, treinadores e torcedores reclamaram justamente da ausência do VAR, quando confrontados com erros de arbitragem.

Então, fica o questionamentos: nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022, teremos VAR? Ou o corre risco de ser prejudicado por erros de arbitragem ou por um gol em posição duvidosa contra a , por exemplo?

Diferentemente do que acontece na primeira fase da , a Conmebol confirmou neste último mês de setembro que sim, teremos VAR em todas as partidas das eliminatórias para a Copa de 2022, no Qatar.

Será a própria entidade que arcará com os custos do árbitro do vídeo, poupando que as federações tenham que intervir. Além disso, será a Fifa que irá realizar a instalação dos equipamentos em todos os duelos.

Não há do que reclamar: alguns podem até questionar as regras do jogo ou certas chamadas dos árbitros de vídeo, mas a plataforma será utilizada em todas as partidas, de forma a não prejudicar a isonomia da competição.

O Brasil estreia nas eliminatórias diante da Bolívia, nesta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), com transmissão da TV Globo. O segundo jogo, diante do , nesta próxima terça (13), ainda não tem transmissão garantida em nenhuma emissora de televisão.