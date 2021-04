Tem VAR na fase de grupos da Libertadores 2021?

Sistema de arbitragem de vídeo só será usada na competição a partir do mata-mata, com o início das oitavas de final

A fase de grupos da Copa CONMEBOL Libertadores 2021 já começou, e entre as principais ausências da fase inicial, está a presença do VAR, sistema de árbitro de vídeo.

O VAR (sigla para Video Assistant Referee), que já é praticamente padrão em todas as maiores ligas de futebol do mundo, é tratado de forma mais “condicional” da Libertadores, sendo usado apenas em fases mais avançadas da competição.

Assim como na temporada de 2020, vencida pelo Palmeiras, a Libertadores 2021 não terá VAR em sua fase de grupos. Na Pré-Libertadores a tecnologia também não esteve disponível, ausência que complicou a vida do Grêmio na competição, após erro que custou a vaga dos gaúchos na fase de grupos, e terminou com a demissão do treinador Renato Portaluppi.

O árbitro de vídeo só estreia na copa continental na fase de mata-mata, a partir das oitavas de final, imediatamente após o fim da fase de grupos.

Enquanto isso, brasileiros e estrangeiros têm que se contentar apenas com as marcações do árbitro de campo e de seus auxiliares, como foi o caso dos duelos da última terça (20) de Sporting Cristal e São Paulo, vencido por 3x0 pelos paulistas e da derrota por 2x0 do Inter para o Always Ready. Santos (0x2 contra o Barcelona) e Flamengo (3x2 no Vélez) também jogaram sem o uso do VAR.