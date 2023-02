Tem suspensão por cartões no Mundial de Clubes?

Acúmulo de cartões amarelo pode suspender algum jogador no Mundial de Clubes? O que acontece em caso de expulsão?

A edição 2022 do Mundial de Clubes da Fifa está sendo disputado, agora em 2023, no Marrocos. Os jogos já estão se afunilando e a tensão aumenta em meio à disputa para ver quais serão os finalistas. Em relação ao Flamengo, que faz a semifinal contra o Al Hilal, a certeza é apenas uma: Gerson, expulso ao receber dois cartões amarelos no duelo contra os sauditas, não estará em campo contra Real Madrid ou Al Ahly.

O meio-campista rubro-negro já tinha um cartão amarelo quando fez o pênalti que resultou em um dos gols do Al Hilal. A infração também foi punida com mais um cartão, que, por consequência, rendeu uma expulsão.

Em relação à suspensão pelo acúmulo de cartões, Flamengo e Real Madrid só teriam alguma sanção em caso de cartão vermelho – seja direto ou através de dois amarelos. Isso porque a regra do Mundial de Clubes estipula que cartões amarelos em dois jogos diferentes rendem suspensão para o seguinte. Como sul-americanos e europeus disputam a competição apenas a partir da semifinal, não correm este risco específico.