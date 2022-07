Saiba como serão definidos os confrontos em caso de empate no placar agregado

A maior competição da América do Sul, a Copa Libertadores, já está na fase de oitavas de final, e os classificados para as quartas começam a ser definidos nesta terça-feira (5), as expectativas dos torcedores brasileiros pela conquista do torneio crescem a cada ano.

Mas, sempre existe aquela dúvida quanto ao regulamento da competição, muitos perguntam se, depois dos 180 minutos das partidas de ida e volta das oitavas, tem ou não mais tempo de jogo, a famosa prorrogação. A GOAL responde essa questão.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tem prorrogação nos jogos das oitavas de final da Libertadores?

Getty Images

Não, a resposta é simples. Caso os dois times empatem no agregado de ida e da volta, a vaga na fase quartas de final vai ser decidida diretamente nos pênaltis. O único jogo da Libertadores que tem prorrogação é a grande final, que acontece em jogo único, em campo neutro e caso persista o empate após os 90 minutos, o campeão sairá após um duelo de 30 minutos na prorrogação. Caso a igualdade persista no tempo extra, aí sim temos as penalidades máximas.