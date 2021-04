Tem prorrogação na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras?

Em caso de empate, final não terá disputa de prorrogação, e será decidida nas cobranças de pênaltis. Entenda

Flamengo e Palmeiras decidem neste domingo (11) a Supercopa do Brasil 2021, no Mané Garrincha, em Brasília. O encontro reúne o atual campeão do Brasileirão 2020 e o campeão da Copa do Brasil 2020, ambos decididos já em 2021 por conta da paralisação pela pandemia da Covid-19.

Disputado em jogo único com mando do Flamengo (por ser o campeão do Brasileirão), o campeão será decidido ainda neste domingo. No caso de empate por qualquer resultado (independente do número de gols), a disputa será decidida nos pênaltis, sem a necessidade de uma prorrogação.

Aquele que vencer, além de levantar o troféu da Supercopa do Brasil 2021, ainda recebe uma premiação de R$ 5 milhões, enquanto o vice recebe R$ 2 milhões pelo segundo lugar.

O Flamengo é o atual campeão da competição, após bater o Athletico Paranaense em 2020 por 3x0. Grêmio (1990) e Corinthians (1991) venceram as outras edições do campeonato, que não foi realizado entre 1992 e 2019.