Tem prorrogação na Pré-Libertadores? Veja o regulamento da edição 2020

Corinthians e Inter tem decisões na segunda fase do torneio continental e precisam vencer para avançar

e enfrentam decisões neste começo de temporada. A missão para os dois clubes é avançar para a terceira fase da Libertadores, a última antes dos grupos. Porém, caso não consigam a vaga nos 90 minutos, alvinegros e colorados ainda terão a disputa de pênaltis para tentar a classificação.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Precisando reverter a derrota por 1 a 0 no , o Corinthians tem que vencer o Guaraní. Já o Internacional recebe o Universidade de Chile no Beira-Rio após o empate por 0 a 0 em Santiago. Caso o Alvinegro vença por 1 a 0 e colorados e chilenos empatem sem gols mais uma vez, os jogos irão direto para as penalidades.

Mais times

Não há prorrogação nos mata-matas da Libertadores, com exceção à final, disputada em jogo único.

No tempo regulamentar, o gol fora de casa é critério de desempate. Portanto, vitória de 2 a 1 do Corinthians classifica o Guaraní, assim como empate com gols no Beira-Rio dá a vaga para o Universidade de .

Mais artigos abaixo

Confira o que diz o regulamento da Conmebol para a competição:

No caso de igualdade de pontos na FASE PRELIMINAR (Fases 1, 2 e 3), OITAVAS DE FINAL, QUARTAS DE FINAL e SEMIFINAL, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, na seguinte ordem: