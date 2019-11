Tem prorrogação na final da Libertadores se Flamengo e River empatarem?

Caso a grande final da Libertadores termine empatada, tem prorrogação ou é disputa por pênaltis? A Goal tira sua dúvida

A grande final da Libertadores já está acontecendo. e disputam em Lima, no , o título em jogo único. Caso os 90 minutos terminem em empate, a disputa ainda terá mais dois tempos de 15 minutos para as duas equipes decidirem quem será o campeão do torneio.

Se o empate persistir na prorrogação, aí sim a disputa será nos pênaltis. As duas equipes já passaram por esse tipo de situação nesta edição da Libertadores, curiosamente, ambos nas oitavas de final. O Flamengo passou pelo nas penalidades por 4 a 2, no Maracanã. Pelo mesmo placar, o River eliminou o em pleno Mineirão.