Tem disputa de pênaltis na final do Paulistão 2021 em caso de empate?

São Paulo e Palmeiras decidem o título do campeonato estadual neste domingo (23), às 16h (de Brasília)

Neste domingo (23), os torcedores vão conhecer o campeão do Campeonato Paulista 2021! São Paulo e Palmeiras entram em campo às 16h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta da final do torneio estadual. Após o primeiro jogo terminar por 0 a 0, no Allianz Parque, quem vencer, ficará com o troféu.

Mas o que acontece em caso de uma nova igualdade no placar?

Neste caso, de acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, caso ocorra uma nova igualdade, a definição ocorrerá nos pênaltis.

São Paulo busca encerrar jejum de títulos

Tricolores, aquele recado importantíssimo: torçam em casa! Seria lindo ter o apoio de vocês no Morumbi, mas pedimos para que não venham para os arredores do estádio.



Evitem aglomeração, usem máscara e bastante álcool em gel! 😉#UseMáscara #TorçaEmCasa#VamosSãoPaulo 🇾🇪 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2021

Sem saber o que é levantar um troféu há nove anos - a última conquista foi em 2012, com a Copa Sul-Americana, o Tricolor entra em campo sem dois de seus principais jogadores: Daniel Alves e Benítez.

Já o Palmeiras chega embalado e em busca do bicampeonato paulista, e o terceiro título sob o comando do técnico Abel Ferreira.