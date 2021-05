Tem disputa de pênaltis na final do Gauchão 2021 entre Grêmio e Internacional?

Gre-Nal 432 será disputado neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena

O Rio Grande do Sul amanheceu neste domingo (23) com expectativa alta para o Gre-Nal 432. Grêmio e Internacional decidem o título do Campeonato Gaúcho, às 16h (de Brasília), na Arena, após o Tricolor ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1 no Beira-Rio.

Como venceu o jogo de ida, o Grêmio joga por um empate, enquanto o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão.

Mas a decisão pode ser disputada nos pênaltis?

A resposta é sim. Mas para isso acontecer, o Inter precisa vencer por um gol de diferença para levar o jogo para as penalidades.

Como Grêmio e Internacional chegam?

Invicto e com 100% de aproveitamento sob o comando de Tiago Nunes, o Grêmio busca consolidar o bom início de trabalho do treinador, enquanto o Colorado, classificado às oitavas de final da Libertadores, busca o título para acalmar a torcida que já cobra Miguel Ángel Ramírez.