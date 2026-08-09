Lamine Yamal, estrela do Barcelona, vive em uma mansão luxuosa avaliada em mais de 10 milhões de euros, que conta com piscina externa com cascata, um campo de futebol particular, sala de cinema, além de diversas outras instalações de luxo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Lamine Yamal, que completou 19 anos recentemente, tornou-se um dos jogadores mais jovens a conquistar a Copa do Mundo, além de se transformar em uma figura que desperta grande interesse da mídia.

Sua ascensão meteórica no futebol europeu despertou uma curiosidade crescente em torno de sua vida privada, especialmente sobre o local onde reside atualmente como atacante do Barcelona.

Lamine cresceu no bairro de Rocafonda, na cidade de Mataró, antes de protagonizar uma partida marcante com o Barcelona e a seleção espanhola.

Yamal estreou pela equipe principal do Barcelona pela primeira vez em 2023, quando tinha apenas 15 anos, e poucos meses depois fez sua primeira aparição pela seleção espanhola, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa da equipe.

Desde então, conquistou três títulos da liga, a Eurocopa e a Copa do Mundo, tornando-se uma peça fundamental tanto no clube quanto na seleção.

Mansão luxuosa

O jovem atacante reside atualmente em uma mansão luxuosa na cidade de Esplugues de Llobregat, dentro do exclusivo complexo residencial Ciudad Diagonal.

O imóvel é avaliado em mais de 10 milhões de euros e já foi propriedade de Shakira e Gerard Piqué, tornando-se um dos locais mais emblemáticos do universo do Barcelona.

A arquiteta Mireia Admetller projetou a casa em 2012, que possui uma área de mais de 3.800 metros quadrados distribuídos em três andares e dois níveis subterrâneos.

A casa conta com amplas janelas, uma piscina externa equipada com cascata, uma piscina interna, uma academia particular, uma sala de remo, uma sala de cinema, uma adega de vinhos, um estúdio de gravação e um campo de futebol particular.

Yamal manteve o caráter moderno e luminoso que caracterizava a decoração de Shakira, mas conferiu à mansão seu toque pessoal ao dispor as taças, os troféus e as lembranças que colecionou ao longo de sua curta e bem-sucedida carreira, e também renovou os móveis para preservar o caráter aberto e confortável que marcava sua casa anterior.

O complexo conta com quatro casas independentes; uma delas para os pais de Piqué, a segunda para os pais de Shakira, a terceira, que é a casa principal, agora pertence ao jovem jogador do Barcelona, enquanto a quarta casa ainda aguarda obras de reforma. Graças à localização elevada da mansão, ela oferece vistas privilegiadas da cidade de Barcelona e do Mar Mediterrâneo.

Negociações longas

O negócio de compra da casa foi fechado após negociações que duraram três meses, e os trâmites foram realizados por meio de advogados, sem a presença dos antigos proprietários.

A casa foi cenário de diversos momentos familiares e midiáticos que reuniram Shakira e Piqué, antes de se transformar agora no novo refúgio do jogador de futebol, que inicia uma nova etapa marcada pelo sucesso e pela estabilidade.

Yamal tinha apenas 18 anos quando iniciou os trâmites de compra da casa, e agora reside em uma das casas mais famosas de Barcelona.