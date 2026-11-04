Segundo o goleiro da equipe da Suábia, foi difícil conversar no Rams Park "porque o volume é fora do comum, sobretudo por causa das vaias", disse ele após a decepcionante derrota por 2 a 0 na metrópole turca. "Também não sei se todas elas foram produzidas por pessoas. Principalmente quando a torcida estava cantando e, de repente, vieram as vaias, pensei: tem alguma coisa errada aí."

O coro estridente de vaias a quase cada toque na bola dos jogadores do Stuttgart causou estranhamento. "Estava barulhento. Especialmente no começo, estava muito, muito barulhento", explicou Bredlow. "Em alguns momentos, durante o jogo, a gente até conseguiu deixar isso um pouco de lado. Para ser sincero, já não percebia o barulho como algo tão intenso." De todo modo, ele disse que ainda consegue "ouvir bem".

O diretor esportivo Fabian Wohlgemuth falou no mesmo sentido. "Bom, eu não precisei tapar os ouvidos", disse. E acrescentou: "Acho que, para todos nós, foi até motivador poder jogar nessa atmosfera. Todos nós aguentamos, suportamos e continuamos saudáveis."

O capitão Deniz Undav, por sua vez, reagiu quase com irritação à suspeita de Bredlow: "Não me importa nem um pouco. Estou orgulhoso de termos conseguido fazer frente a eles aqui." Já Ermedin Demirovic se impressionou com o barulho. "Nunca vi um apoio assim", disse ele.

VfB Stuttgart recebeu enxurrada de críticas de torcedores do Galatasaray

A torcida no estádio do Galatasaray, sempre barulhenta também em outras partidas, já havia causado polêmica antes do jogo. Em uma publicação nas redes sociais, o Stuttgart mostrou a imagem de um sistema de alto-falantes no estádio acompanhada de três emojis pensativos, sugerindo, supostamente em tom de brincadeira, que as vaias eram produzidas artificialmente. Foi assim, pelo menos, que alguns torcedores do grande clube de Istambul entenderam a publicação, reagindo com indignação na seção de comentários.

A reação foi tamanha que o VfB apagou a publicação pouco depois e até pediu desculpas publicamente. "Querida comunidade do Gala, não tivemos a intenção de ofender ninguém com a publicação que compartilhamos sobre o estádio de vocês. Se isso aconteceu, pedimos desculpas. Somos gratos pela hospitalidade em Istambul e pela boa colaboração entre nossos clubes. Desejamos um jogo justo e emocionante em seu magnífico estádio", escreveu o clube da Bundesliga.

O Galatasaray respondeu e aceitou as desculpas. "Obrigado! Estamos ansiosos para recebê-los em nosso estádio, que tem uma das melhores atmosferas do futebol mundial. Que seja um grande jogo!", dizia uma publicação no canal oficial do clube. Ainda assim, numerosos torcedores dos Leões continuaram a manifestar sua indignação nos comentários abaixo da admissão do VfB.

Após vitória, Galatasaray de Istambul alfineta o VfB Stuttgart

Além disso, após o fim da partida, o Gala não deixou passar a oportunidade de mandar uma pequena provocação ao VfB. O maior campeão turco publicou um vídeo que mostra um alto-falante repetindo várias vezes as palavras "Auf Wiedersehen" ("Até logo").

Foi a primeira derrota do VfB nesta temporada da Liga dos Campeões. Nas três partidas anteriores, a equipe da Suábia somou sete pontos e, portanto, continua com ótimas chances de chegar à fase eliminatória.