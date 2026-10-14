Ele disse isso como comentarista da Prime Video durante a transmissão do jogo do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões contra o Viking Stavanger. Kane é considerado um dos jogadores com mais chances de receber o prêmio de melhor jogador do mundo, mas também enfrenta uma forte concorrência de Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappé (Real Madrid).

Na votação da Bola de Ouro, 100 jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa escolhem o jogador que recebe o prêmio. Isso é uma desvantagem para Kane? "Acho que, se todos os técnicos do mundo votassem, o vencedor seria Harry Kane", disse Kramer. Na terça-feira, o inglês marcou duas vezes e garantiu que o Bayern de Munique conquistasse ao menos um ponto na Noruega, no empate por 3 a 3.

Kramer, porém, não queria que sua declaração fosse entendida como uma desvalorização da imprensa. "É claro que os jornalistas também entendem de futebol. Como técnico, você gostaria de ter Harry Kane no seu time. Na minha opinião, ele tem mais valor para o Bayern do que qualquer outro jogador tem para seu time", explicou o ex-meio-campista.

Quem vai ganhar a Bola de Ouro na opinião de Christoph Kramer?

Kramer, no entanto, não acredita que os representantes da imprensa escolherão Kane como vencedor na votação. O ganhador será premiado em 26 de outubro, durante uma cerimônia de gala em Paris. "Como a escolha também tem a ver com magia e aparência, digo Lamine Yamal", afirmou, ao apontar quem acredita que vencerá.

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A votação da Bola de Ouro gera controvérsias regularmente. Em 2013, Franck Ribéry ficou apenas em terceiro lugar, atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, embora tivesse conquistado a tríplice coroa com o Bayern de Munique. Em 2024, todos os representantes do Real Madrid boicotaram a cerimônia depois de saberem, por vias não oficiais, que Vinícius Júnior havia ficado apenas em segundo lugar na votação, atrás de Rodri, do Manchester City.