Telstar reage após gol contra bizarro e arranca um ponto diante do Fortuna Sittard

Fortuna Sittard e Telstar empataram no sábado. Em um jogo movimentado, o time de Limburg abriu 2 a 0, em parte graças a um bizar gol contra de Sem Valk, mas, menos de cinco minutos depois, a equipe de Velsen já havia igualado o placar. Não houve mais gols: 2 a 2. O Fortuna pode perder o sexto lugar para o sc Heerenveen neste fim de semana, enquanto o Telstar, 16º colocado, soma um ponto valioso na luta contra o rebaixamento.

Após lances perigosos dos dois lados, o Fortuna teve um pênalti marcado a seu favor pouco antes dos 15 minutos, depois que Jasper Dahlhaus foi puxado ao chão de maneira bastante evidente por Gabi Caschili. Ihattaren assumiu a responsabilidade e superou Ronald Koeman Júnior com uma cobrança pelo meio do gol: 1 a 0.

Ihattaren estava claramente inspirado e distribuiu belos passes, mas nem ele conseguiu impedir que o Telstar chegasse com frequência. O Fortuna manteve a vantagem graças ao goleiro Mattijs Branderhorst. Sua defesa com o pé em uma finalização de Marvin Peersman após um rebote foi especialmente bonita.

Nos cinco minutos finais de um primeiro tempo alucinante, um gol de Anthony Descotte que faria 2 a 0 foi anulado por impedimento, mas o Fortuna não precisou lamentar por muito tempo. Valk recuou a bola para Koeman, mas bateu forte e alto demais, marcando um gol contra particularmente cômico.

Ainda assim, o placar chegaria a 2 a 2 antes do intervalo. Após uma cobrança de falta de Patrick Brouwer, o zagueiro Abdelnour Soualhia cabeceou bem para o gol. Já nos acréscimos do primeiro tempo, saiu o empate. Um arremesso lateral longo da equipe da Holanda do Norte deixou a bola nos pés de Patrick Brouwer, que finalizou muito bem.

Depois do intervalo, houve pouca emoção, mas os times compensaram na empolgante reta final. Tanto Koeman quanto Branderhorst brilharam com belas defesas. Ihattaren também tentou, sem sucesso, um chute perigoso que passou ao lado do gol de Koeman.

O gol da vitória não saiu, e o Fortuna é quem mais deve lamentar o empate. A equipe do técnico Danny Buijs volta a jogar pela Eredivisie em 22 de novembro, fora de casa, contra o Go Ahead Eagles. O Telstar recebe o PEC Zwolle um dia antes.