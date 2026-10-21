Durante Real Betis x Feyenoord, as condições do gramado do Estadio La Cartuja surpreenderam os espectadores. Jornalistas e torcedores criticaram o estado do campo nas redes sociais.

Mesmo nas imagens de cima, já é possível ver que quase não há grama em alguns pontos. Nas imagens feitas por uma câmera mais próxima do campo, o estado ruim do gramado fica ainda mais evidente.

Jeroen Kapteijns, jornalista do De Telegraaf, viu pedaços de grama voando pelo campo. "Que gramado absurdamente ruim em Real Betis x Feyenoord", escreveu no X.

"Um gramado indigno de uma partida da Liga dos Campeões", continuou. "Pedaços de grama voam por toda parte e há várias áreas sem grama. Hoje em dia, quase não se vê mais isso."

Vários torcedores também notaram que o campo está longe das condições ideais. "O terceiro campo de um clube amador comum na Holanda ainda é melhor do que esse pasto", escreveu Richard no X. "O campo do Telstar era quatro vezes melhor do que o do Betis", acrescentou Arjen.

Giovanni van Bronckhorst já havia criticado o gramado na coletiva de imprensa antes do confronto. "Não está em condições ideais. Nas nossas últimas partidas, a grama estava ótima. Aqui está pior. Não sei qual é o motivo, mas não é o campo que se espera em uma partida da Liga dos Campeões."

Manuel Pellegrini, técnico do Betis, tinha uma explicação. Ele apontou para o grande número de jogos em casa recentemente. "Temos um excelente responsável pelo gramado, então esperamos que ele seja recuperado logo. Mas, mesmo que o campo esteja em más condições, isso nos prejudica tanto quanto ao adversário."