Telespectadores ficam furiosos com a NOS durante a partida de abertura da Copa do Mundo: "Uma vergonha total!"

A Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente na noite de quinta-feira com a partida de abertura entre México e África do Sul. Em campo, o país anfitrião teve um início de sonho graças a um gol logo no início de Julián Quiñones, mas, entre os telespectadores, o assunto principal após mais de vinte minutos era outro. A NOS causou grande irritação durante um intervalo para bebidas ao transmitir um bloco de comerciais.

O México abriu o placar contra a África do Sul diante de sua torcida já aos dez minutos e parecia caminhar para uma noite de estreia tranquila. No entanto, a atenção de muitos telespectadores foi repentinamente desviada no meio do primeiro tempo. Conforme anunciado previamente, a FIFA impôs um intervalo obrigatório para hidratação por volta dos 25 minutos.

Enquanto muitos telespectadores esperavam continuar acompanhando as imagens do estádio, a NOS passou diretamente para a propaganda. O bloco de propaganda durou cerca de dois minutos, após o qual a transmissão voltou para a partida. Nas redes sociais, isso gerou quase imediatamente uma onda de reações indignadas.

“A propaganda durante a pausa para hidratação é realmente escandalosa. O que estamos fazendo?”, escreve um telespectador no X. Outro torcedor chega a chamar isso de “o golpe fatal para o verdadeiro fã de futebol” e acrescenta: “O futebol é seu e meu, não da indústria.”

Muitas críticas se voltaram não apenas contra a NOS, mas também contra a crescente comercialização do futebol. “Propaganda durante o intervalo de um jogo de futebol nunca deve se tornar normal. Que conceito sem valor”, escreve um usuário. Outro conclui: “Esse intervalo não é para os jogadores, mas para poder vender blocos extras de propaganda.”

Curiosamente, vários telespectadores apontam para as transmissões na Bélgica e na Alemanha. “Os belgas e os alemães simplesmente permanecem no estádio, mas a NOS exibe comerciais durante o intervalo para hidratação”, diz uma reação amplamente compartilhada.

“Se isso continuar assim, muitos telespectadores vão migrar para a VRT. Quem inventa isso?”, escreveu um telespectador irritado.

Vários telespectadores também não entendem por que o relógio do jogo continua correndo durante a interrupção. “Você faz uma pausa de três minutos para se hidratar e, em seguida, joga três minutos a mais. Poderia muito bem ter continuado até o intervalo”, comentaram. Outros acharam que a pausa tirou completamente o ritmo do jogo.

Embora a FIFA tenha introduzido as pausas para hidratação para dar aos jogadores uma oportunidade extra de se hidratarem, a combinação com a exibição de comerciais é, para muitos fãs de futebol, um exagero. “Que monstruosidade comercial, este Mundial”, escreveu um torcedor. “Já estou farto disso.”