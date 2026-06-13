Telespectadores da Copa do Mundo reclamam de situação “suspeita”: “Por que a NOS não mostra isso?”

A Suíça abriu o placar logo no início da noite de sábado contra o Catar, mas no X, após o 0 a 1, o foco recaiu principalmente sobre a jogada que levou ao pênalti. Breel Embolo converteu o pênalti após uma falta do goleiro Mahmud Abunada, mas muitos espectadores ficaram sem clareza sobre uma possível situação de impedimento.

Aos treze minutos, o árbitro marcou pênalti, depois que Abunada derrubou o suíço Remo Freuler. O VAR analisou então um possível impedimento deste último, no momento em que Embolo cabeceou a bola para ele.

Foi justamente essa decisão que causou espanto em muitos telespectadores. A situação parecia, à primeira vista, extremamente apertada, mas não houve um esboço em 3D ou uma repetição convincente do momento do impedimento, mesmo nos minutos seguintes.

“Por que não mostram uma imagem clara se foi ou não impedimento na jogada que levou ao pênalti?”, questiona um telespectador. Outro escreveu: “Normalmente mostram uma simulação em 3D para confirmar se houve ou não impedimento. É muito estranho que isso não tenha sido feito agora.”

Outros também tiveram dificuldade com a explicação sobre o lance. “Não vi o replay, mas realmente achei que fosse impedimento”, diz um, enquanto outro espectador reagiu com cinismo: “Que bom esse replay para ver que não foi impedimento?”

Embolo, aliás, cobrou o pênalti com precisão no canto. O atacante suíço colocou seu país em vantagem por 0 a 1 aos 17 minutos, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.



