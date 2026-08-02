Telegraph: o futebol venceu a ganância e a arrogância de Infantino

A crise do último projeto da Fifa representou um momento decisivo na história do futebol, momento em que o esporte recuperou sua "bússola moral", diante do que o jornal britânico "Telegraph" descreveu como a "ganância" do presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino.

Segundo artigo do jornalista Oliver Brown, a semana passada foi um inferno para Infantino, "cujo grande plano de retalhar a Copa do Mundo prometia benefícios apenas para os fundos de investimento privados e para seu saldo bancário pessoal, mas foi uma semana feliz para todos os que criticam sua ganância".

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Desta vez, as bombas vieram de dentro dos próprios corredores da Fifa. Assim que o norte-americano Carlos Cordeiro, ex-conselheiro de Infantino, criticou seu plano secreto com pessoas próximas ao presidente norte-americano, Donald Trump, e o descreveu como um "mau negócio", Kevin Lamour, diretor operacional da Fifa, disse que os funcionários "foram enganados".

O "Telegraph" considera que o que aconteceu "não reflete apenas o profundo desprezo que o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, nutre pela forma de atuar de seu colega em Zurique, mas também a indignação moral provocada pela arrogância de Infantino".

Acrescentou que, embora o futebol raramente fale a uma só voz, a arrogância do dirigente suíço, que o jornal descreveu como vaidoso e carente de carisma, inteligência e empatia, uniu 143 países — e o número continua a crescer — em um estado de repulsa.

"Um impulso aos princípios do futebol"

Laura McAllister, vice de Ceferin na Uefa, disse: "De muitas maneiras, isso foi um impulso aos princípios do futebol. É uma afirmação... o futebol sai disso mais forte".

O jornal britânico acrescentou que, mesmo depois de a Uefa, a Concacaf e seus contatos na empresa "Thrive Eternal", ligada a Kushner, o abandonarem, Infantino continuou se debatendo na tentativa de reviver o projeto com outros financiadores, sem qualquer pudor até o fim.

Concluiu afirmando que o mapa para derrubar Infantino ainda é complexo, mas que o ocorrido é motivo de alívio, pois o futebol, depois de ter sido movido por um grande escândalo, redescobriu algo de sua bússola moral.