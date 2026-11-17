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O PSV, de Eindhoven, está determinado a levar Kevin De Bruyne para a Holanda e apresentou ao Napoli sua primeira proposta oficial para contratá-lo em janeiro.

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Depois de tanto trovejar, finalmente começou a chover. Após semanas de rumores, declarações, acenos e um rompimento mais ou menos completo com o ambiente e a cidade de Nápoles, Kevin De Bruyne pode mesmo estar se aproximando de uma saída antecipada do clube na próxima janela de transferências de inverno.

O PSV, de Eindhoven, aproveitou a vontade, sobretudo da família do meia-atacante belga (grande destaque na seleção, mas decepcionante no Napoli), de ficar mais perto de casa e apresentou, segundo o jornal holandês Telegraaf, a primeira proposta oficial ao presidente De Laurentiis para contratá-lo em definitivo. O que o Napoli fará agora?

O ROMPIMENTO DA ESPOSA COM NÁPOLES - Nos últimos dias, quem alimentou os rumores sobre De Bruyne foi sua esposa, Michele Lacroix. Em entrevista à revista NINA, ela reclamou da qualidade de vida da família na cidade:



"Em Manchester, as pessoas já estavam acostumadas e quase não davam atenção a Kevin. Mas em Nápoles é diferente. Dizemos um ao outro que, quanto antes formos embora, melhor. Kevin não está se divertindo. Pensamos juntos no futuro e, cada vez mais, dizemos um ao outro: vamos morar aqui em Limburgo (região na fronteira entre Bélgica e Holanda, não muito longe de Eindhoven, nota da redação)".



Essas declarações provocaram um verdadeiro rompimento com o ambiente napolitano. Torcedores imediatamente foram às redes sociais de De Bruyne e de sua companheira para atacá-los duramente, criticar as declarações e pedir que fossem embora o quanto antes.

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A PROPOSTA É BAIXA - Foi a partir daí que surgiram os rumores sobre o PSV, que percebeu a chance de tirar proveito da situação. Segundo o jornal holandês, a proposta oficial que confirma o interesse foi apresentada nos últimos dias, embora, por enquanto, seja incrivelmente baixa. Fala-se em cerca de 2 milhões de euros, quase uma espécie de indenização pela rescisão do contrato do belga a apenas seis meses do término previsto do vínculo atual.

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A ESTRATÉGIA DO NAPOLI COM DE BRUYNE - Vale lembrar que De Bruyne é um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Napoli, com salário de 5,5 milhões de euros por ano, além de bônus, e já recebeu 10 milhões de euros em luvas pela assinatura do contrato. O vínculo também prevê uma opção de renovação automática por mais uma temporada que, por enquanto, não é considerada pelo clube.

De Laurentiis quer começar a reduzir os custos fixos da equipe, e os salários de jogadores mais velhos obviamente pesam nessa conta. Mesmo assim, até agora, deixar sair um jogador como De Bruyne não era prioridade, já que o belga continua sendo peça fundamental para Massimiliano Allegri. Frank Anguissa, por sua vez, é o jogador mais dispensável do meio-campo do Napoli.

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NÃO É INEGOCIÁVEL - Os valores inevitavelmente vão ditar os rumos: por 2 milhões de euros, apesar da economia com o salário, o negócio ainda não compensa para De Laurentiis, mas a possibilidade de negociar não foi descartada. Diante de propostas mais convincentes, uma história de amor que nunca chegou a começar de verdade pode, sim, chegar ao fim.