Teden Mengi: o jovem líder do Man. United que já impressionou Southgate e Rooney

Quando Gareth Southgate anunciou sua seleção inglesa para a última pausa internacional de 2021, houve muita discussão em torno dos zagueiros.

Foram feitas perguntas sobre o porquê da escolha de Harry Maguire e Tyrone Mings, que não estavam em forma, ao invés de jogadores mais jovens e mais em forma, como Fikayo Tomori e Ben White.

Tanto Tomori quanto White foram convocados nos últimos tempos e estão no radar da Southgate quando se trata de revitalizar sua defesa nos próximos anos.

Outro que se encaixa nesse projeto, entretanto, tem um nome menos conhecido, embora Teden Mengi certamente tenha o talento para chegar ao topo do futebol inglês.

O jovem do Manchester United, na verdade, treinou com a seleção principal da Inglaterra durante o intervalo internacional de outubro, depois que um dos zagueiros de Southgate precisou se ausentar devido a uma doença.

Mengi já estava no St. George's Park como parte da equipe sub-20, e foi selecionado por ser considerado o substituto mais experiente e adequado para marcar jogadores como Harry Kane e Tammy Abraham.

"Oportunidades com as quais você só sonha quando jovem", ele postou nas redes sociais após uma das semanas mais memoráveis de sua carreira. "Tem sido uma honra treinar com os mais velhos durante esta pausa internacional. De volta ao futebol de clubes agora com motivação em um nível diferente!".

Mas quem é Mengi, e o que faz dele um potencial defensor do futuro da Inglaterra?

Para aqueles que seguem o United, Mengi é provavelmente um nome familiar desde que Ole Gunnar Solskjaer promoveu sua estreia profissional contra o LASK, na Liga Europa, em agosto de 2020.

Desde aquela semana, o jogador de 19 anos tem estado junto do primeiro time, treinando regularmente com o time de Solskjaer enquanto espera por sua próxima oportunidade.

Mengi está em Old Trafford desde os sete anos de idade e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em setembro de 2019.

Desde muito jovem, ele foi apontado como um dos melhores jogadores e, se houvesse alguma dúvida sobre o quanto ele é estimado, isso foi colocado na mesa quando foi recompensado com um novo contrato de longo prazo em março de 2021, que o manterá com os Red Devils até o meio de 2024.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Fontes do United não falam muito sobre os garotos da academia para não pressioná-los, mas Mengi tem sido constantemente elogiado por treinadores e dirigentes em todas as etapas de sua formação. A Goal soube que, aos 16 anos de idade, ele estava falando com a confiança e maturidade de um jogador do primeiro time.

Essa maturidade fez com que Mengi recebesse a braçadeira de capitão em cada categoria em que jogava, e atualmente ele pode ser encontrado como capitão do time sub-23 do United.

Isso dificilmente surpreende, pois sempre que um colega ou treinador falam sobre ele, uma das primeiras palavras que será mencionada para descrever o zagueiro central nascido em Manchester é "líder".

Good win last night in the FA Youth cup.

Happy to contribute with a goal too🔴 pic.twitter.com/jomOFpiTAu — Teden Mengi (@TedenMengi) January 22, 2020

IÉ um atributo que Solskjaer já reconheceu em Mengi, levando o norueguês a fazer comparações entre o jovem e um dos defensores mais caros da história do futebol.

"Sempre tivemos isso em nossas mentes, que nossa academia vai fornecer jogadores, e Teden definitivamente me impressionou", disse Solskjaer à BBC Sport. em 2020.

"É diferente confiar nos defensores no grande palco, é claro que é. É preciso ter certeza de que ele está pronto para isso. Você vê exemplos do Ajax, que joga em uma liga diferente, mas Matthijs de Ligt, eles o nomearam capitão quando ele tinha 18 anos. Você pode ver algo especial nele."

"Teden tem algo de especial. Trata-se de escolher o momento certo para lhe dar uma chance".

Então o que é que faz Mengi se destacar?

Ele se sente confortável com bola, respira calmaria e compostura, é bom no ar, forte e rápido no chão e, o mais importante, traz essa maturidade e liderança apesar de sua pouca idade. Quando ele não está disponível para o sub-23 nesta temporada, sua ausência tem notável.

Em um mundo ideal, porém, ele estaria jogando pelo time de Neil Wood em 2021-22. Mengi impressionou quando empréstimo ao Derby County na última temporada, fazendo nove aparições após se juntar ao time da Championship por empréstimo na janela de janeiro.

Seu tempo no Pride Park foi encurtado devido a uma contusão, mas entende-se que o técnico Wayne Rooney estava interessado em ter o Mengi de volta ao clube nesta temporada, mantendo contato regular com o jovem durante toda a intertemporada, apenas para uma proibição de transferência e questões financeiras contínuas que impossibilitaram qualquer acordo.

"Ele tem sido fantástico para nós e o vimos crescer a cada jogo", disse Rooney após o fim do empréstimo de Mengi. O ex-capitão do United também apontou a confiança que ele tinha no zagueiro para ser um titular, apesar de sua pouca idade.

No entanto, uma falha na hora de repetir o empréstimo nesta temporada não afetou Mengi, que treina regularmente com o time principal de Solskjaer.

Enfrentar Cristiano Ronaldo diariamente é certamente uma forma de Mengi desenvolver suas habilidades, e fontes dizem que ele lidou bem com a mudança entre o time principal e o sub-23, ganhando confiança ao mesmo tempo em que não permite que a falta de empréstimo ou oportunidades na primeira equipe o frustrem.

Entende-se que uma mudança por empréstimo na janela de transferência de janeiro parece provável, mesmo com uma série de equipes interessadas em ter Mengi temporariamente em seus times.

"Acho que para ele é apenas importante continuar a ter tempo de jogo, se manter atualizado e em janeiro seu caminho poderá mudar", disse Wood, técnico do sub-23, em uma entrevista recente. "Ele pode acabar sendo emprestado, o que eu acho que provavelmente vai ser o caso".

Mais artigos abaixo

"É importante que ele adquira sua confiança, que jogue bem e que se faça parecer um bom jogador, como fez com o sub-23".

Se Mengi puder fazer isso, e continuar aumentando sua invejável lista de admiradores, então um futuro liderando as defesas tanto do Manchester United quanto da Inglaterra pode não estar além dele.

For more on the world's best young ballers, follow NXGN on Instagram and TikTok.