Tecnologia ao estilo americano... Ancelotti recorre a uma estratégia inovadora antes do confronto contra o Marrocos

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, começou a implementar novas ideias no campo de treinamento da Seleção, em preparação para a Copa do Mundo de 2026, em uma iniciativa que reflete seu empenho em aproveitar os mínimos detalhes que podem fazer a diferença em partidas importantes.

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Marrocos nas primeiras horas da manhã de amanhã, domingo, na rodada de estreia do Grupo C da competição, que conta ainda com Haiti e Escócia.

O jornal espanhol “Marca” informou que, durante os treinos, chamaram a atenção as pulseiras pretas usadas por vários jogadores da “Seleção”, entre eles Marquinhos e Gabriel Magalhães, mas não se tratava de um mero acessório esportivo comum.

As pulseiras possuem uma janela transparente com pequenos cartões que contêm instruções táticas específicas para jogadas de bola parada, incluindo movimentos desenhados, funções individuais e possíveis alternativas em cada situação, o que permite aos jogadores consultar rapidamente as instruções dentro de campo sem precisar esperar por orientações da comissão técnica.

Ideia inspirada na liga americana

A ideia se baseia em um sistema utilizado há muitos anos nas competições de futebol americano, onde os coordenadores ofensivos da NFL utilizam cartões semelhantes para revisar os planos e instruções durante as partidas.

Ancelotti viu a possibilidade de transferir essa experiência para o futebol, especialmente no que diz respeito às jogadas de bola parada, que ele considera um dos elementos do jogo com maior influência nos resultados.

As jogadas de bola parada são uma prioridade especial

Durante sua entrevista antes do confronto contra o Marrocos na estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico italiano enfatizou a importância da eficácia ofensiva mais do que a posse de bola.

Ele disse: “A posse de bola é importante, mas a estatística mais importante é o número de gols que você marca e o número de gols que você sofre”.

Ele também demonstrou grande interesse em aprimorar o desempenho da equipe nas jogadas de bola parada, afirmando que esse aspecto pode decidir muitas partidas em grandes torneios.

Ele acrescentou: “Cerca de 30% dos gols vêm de jogadas de bola parada, por isso precisamos estar totalmente concentrados. Trabalhamos nisso nos últimos dias porque temos jogadores excelentes no jogo aéreo e jogadores capazes de cruzar com precisão”.

Aproveitar os pontos fortes do Brasil

Ancelotti conta com um conjunto de elementos que dão ao Brasil uma clara vantagem nesse aspecto, seja por meio de zagueiros com força física e superioridade aérea, seja por meio de jogadores capazes de fazer cruzamentos precisos.

O técnico italiano espera conseguir transformar esse potencial individual em uma arma coletiva eficaz, que ajude a seleção brasileira a competir com força na Copa do Mundo e a realizar o sonho de conquistar a sexta estrela em sua história.