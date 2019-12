Solari, Sampaoli e mais: treinadores estrangeiros que poderiam vir para o Brasil

Com o sucesso de Jorge Jesus e Sampaoli, o mercado brasileiro vai aceitando cada vez mais técnicos de fora

O sucesso dos Jorges Jesus e Sampaoli na temporada 2019 do futebol brasileiro, respectivamente por e (embora o argentino já tenha saído do Peixe), ligou o alerta de clubes brasileiros para técnicos estrangeiros.

E ainda que o fato de ter nascido em outro país não seja, necessariamente, garantia de um bom trabalho ou não, conhecendo a cultura futebolística brasileira é possível imaginar que alguns clubes possam querer buscar alguém fora de nossas fronteiras.

Pensando nisso, a Goal listou abaixo os treinadores estrangeiros que atualmente estão sem contrato. Veja abaixo!

Jorge Sampaoli

E começamos justamente com Sampaoli, que para muitos foi o melhor treinador do Brasileirão 2019 justamente por ter pego um Santos desacreditado antes de levar o ao vice-campeonato.

Sampaoli decidiu deixar a Vila Belmiro e está perto de ser contratado pelo .

Santiago Solari

O ex-jogador argentino treinou o na temporada passada, sendo essa sua única experiência no futebol profissional como treinador. Os pontos positivos foram o aproveitamento de jogadores da base – foi sob o seu comando que Vinícius Júnior teve o melhor momento na até aqui.

Marco Silva

O português de 42 anos fez um excelente trabalho no , da , mas não conseguiu replicar o sucesso no tradicional , que o sacou em sua segunda temporada. No comando de nomes como Bernard e Richarlison, seu pupilo desde Vicarage Road, ele acabou se aproximando do futebol verde e amarelo nos últimos tempos.

Embora ainda dê para imaginar que tenha mercado na Europa, o sucesso que Jorge Jesus teve no poderia inspirar um olhar mais carinhoso para eventuais propostas.

Alejandro Sabella

O treinador que levou a ao vice-campeonato Mundial de 2014, no Maracanã, é outro que está livre no mercado – embora tenha enfrentado alguns problemas de saúde.

José Pekerman

O argentino de 70 anos tem como último bom trabalho a passagem pela seleção colombiana, além de um bom histórico nas seleções de base.

Mircea Lucescu

Quer um europeu que sempre amou o futebol brasileiro? O romeno Mircea Lucescu, que fez história no levando muitos brasucas para a , é outro que está disponível.

Clarence Seedorf

O craque holandês, que no Brasil teve passagem pelo , não teve uma boa carreira como treinador: passou por , La Coruña e seleção camaronesa. Mas vai que tudo o que ele precisa é uma boa oportunidade?

Gus Poyet

O uruguaio é um ídolo no e treinou clubes como e Real Betis. Seu último clube foi o , da , em 2018.

Ariel Holan

O argentino, que levou o Independiente ao título da em 2017, seria um dos nomes que a diretoria do Santos já olha com carinho para substituir o lugar de Sampaoli. No entanto, ele acabou fechando com a , no , e terá de adiar por ora sua carreira pelo futebol brasileiro.

¡Ariel Holan es el nuevo DT de #LosCruzados! 👏



🏆 Campeón @Sudamericana 2017 con @independiente

✅ Clasificó por primera vez @ClubDefensayJus a torneo internacionalhttps://t.co/k5n9ArlfgP — Universidad Católica (@CruzadosSADP) December 12, 2019

Menção honrosa

Mauricio Pochettino, argentino que mudou o Tottenham de patamar mas acabou demitido no final de novembro de 2019, não foi incluído nesta lista por ser, hoje, um dos treinadores mais valorizados da Europa.