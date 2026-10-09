O caso das acusações financeiras dirigidas ao Manchester City provocou divisão nas posições dos treinadores da Premier League, depois que vários deles comentaram sobre os desdobramentos do processo durante as coletivas de imprensa desta sexta-feira, antes dos confrontos da próxima rodada, em um momento em que seguem os questionamentos sobre o destino do caso e suas possíveis repercussões na competição.

As declarações dos treinadores variaram entre a cautela à espera da decisão final, a crítica à longa duração dos procedimentos e a cobrança por uma resolução rápida do processo, após relatos que falaram sobre a condenação do clube nas 115 acusações relacionadas a supostas infrações financeiras ao longo de 9 temporadas, com a continuidade dos procedimentos jurídicos ligados ao caso.

Andoni Iraola, ex-treinador do Bournemouth e atual do Liverpool, demonstrou cautela ao comentar o caso, afirmando que a ausência de um quadro completo torna injusto emitir julgamentos, e que a comissão competente é a mais apta a oferecer respostas após o longo tempo que dedicou ao estudo do processo.

Iraola disse que o estado de incerteza não favorece nenhuma das partes, enfatizando a necessidade de ter paciência e aguardar o que os procedimentos irão revelar. Afirmou ainda que a dificuldade do aguardado confronto com o Manchester City fará com que a concentração dos jogadores recaia sobre o campo, longe do ruído que cerca o caso.

Por sua vez, Xabi Alonso, treinador do Chelsea, preferiu se afastar da polêmica, afirmando que sua equipe não possui informações suficientes sobre o caso, e que a prioridade está em concentrar-se nas questões que podem ser controladas dentro do clube, respeitando o andamento dos procedimentos.

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Em contrapartida, David Moyes, treinador do Everton, foi mais crítico quanto à longa duração do processo, recordando as punições sofridas por seu clube com a perda de 8 pontos durante a temporada 2023-2024 por infrações às regras de lucro e sustentabilidade.

Moyes disse que tem dificuldade em entender a continuidade de outros casos por quase 10 anos sem resolução, apesar das punições impostas a clubes em períodos mais curtos. Ao mesmo tempo, porém, elogiou as contribuições técnicas do Manchester City, considerando que seu estilo de jogo e os treinadores e jogadores que passaram por lá ajudaram a elevar o nível da Premier League.

Já Michael Carrick, treinador do Manchester United, descreveu o caso como uma situação excepcional considerando o tamanho do clube e sua influência, cobrando maior clareza sobre o rumo das coisas.

Ele destacou que o processo deixou um impacto pessoal sobre ele com o passar do tempo, diante dos questionamentos sobre a possibilidade de reavaliação de alguns títulos conquistados pelo City à custa de seus rivais.

Quanto a Oliver Glasner, treinador do Nottingham Forest, ele se manteve à espera da decisão final, apontando a existência de um recurso em análise, e afirmando que a justiça exige punir quem for comprovadamente culpado de fraude e não punir quem não cometeu infração. Ele também pediu rapidez na resolução do caso para preservar a integridade da competição e a reputação da Premier League.

As declarações refletem a crescente pressão para encerrar um dos casos mais polêmicos do futebol inglês, enquanto o destino das acusações e das possíveis punições permanece ligado ao trâmite jurídico e às decisões finais emitidas pelos órgãos competentes.