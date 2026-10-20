Em entrevista ao The Athletic, o holandês não apenas fez duras críticas ao ex-atacante do United Cristiano Ronaldo, como também revelou a tentativa frustrada do maior campeão inglês de contratar Kane.
Na época, Ten Hag entrava em sua segunda temporada em Manchester e queria dar uma nova estrutura à equipe. Kane era o jogador que ele desejava e via como uma possível peça-chave. Segundo ele, disse aos dirigentes do United: "Eu disse a eles: quero apenas um jogador, e vocês sabem quem é."
Ten Hag ressaltou que se empenhou muito para levar Kane a Old Trafford, mas também deixou transparecer sua insatisfação com os dirigentes do clube na época: "Eu lutei por isso. Ouvi dizer que ele estava muito disposto, mas nunca conversei com ele sobre o assunto. Não sei como foi o processo de decisão de John (Murtough, então diretor de desenvolvimento, nota da redação), Richard (Arnold, então CEO, nota da redação) e dos Glazers (família proprietária, nota da redação)."
Ten Hag apontou a não contratação de Kane como um dos motivos pelos quais o clube não avançou em campo sob seu comando. Para ele, Kane é um líder que pode assumir responsabilidades e dar estabilidade a uma equipe, assim como o capitão do United, Bruno Fernandes, e o volante do Arsenal Declan Rice.
Ten Hag conquistou a Copa da Inglaterra com o United em 2023/24, mas a campanha na Premier League foi irregular. Depois de um início ruim na temporada seguinte, o atual diretor esportivo do Twente Enschede deixou o cargo no outono de 2024.
Quanto custou a transferência de Harry Kane para o Bayern de Munique?
A declaração de Ten Hag sobre Kane condiz com o fato de que o capitão da seleção inglesa, então no Tottenham Hotspur, clube que defendia havia muitos anos, estava de fato disposto a mudar de equipe naquele verão. Afinal, ele chegou ao Bayern de Munique em agosto de 2023.
O Bayern pagou 95 milhões de euros por sua transferência ao clube do norte de Londres. Uma quantia que o United provavelmente também poderia ter desembolsado e que há muito se mostrou um bom investimento para o clube de Munique. Hoje com 33 anos, Kane marca gols em série pelo Bayern desde que chegou e, segundo relatos coincidentes da imprensa, está perto de renovar seu contrato, que termina em 2027.
Para o ataque, o Manchester United contratou em 2023 o então jovem de 20 anos Rasmus Höjlund, da Atalanta Bergamo, por quase 80 milhões de euros. O dinamarquês não correspondeu às expectativas e hoje joga novamente na Serie A, pelo Napoli. Os outros dois reforços caros do United naquela janela de transferências, Mason Mount (68 milhões de euros) e Andre Onana (50 milhões de euros), também decepcionaram.