Técnico histórico do Real, Del Bosque opina: "Entre CR7 e Messi, fico com Messi"

Treinador espanhol conquistou duas Champions League e duas La Liga como treinador do Real Madrid

O ex-treinador da seleção espanhola e do Real Madrid, Vicente Del Bosque tem clara a sua escolha quando o assunto é Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Sem deixar de reconhecer a importância do português, o treinador destacou a regularidade do camisa 10 do Barcelona como um diferencial do atleta.

"[Messi] quase sempre joga bem. Há jogadores que nunca vão mal, têm uma regularidade impressionante. Se acabaram os adjetivos para defini-lo. É um 'jogadoraço'. Além da equipe que ele joga, eu vejo nele um jogador mais natural, de bairro, de ficar a vida toda jogando com os amigos na rua. Ainda assim, Cristiano é muito valoroso, com condições físicas e técnicas de um grande goleador, mas eu fico com Messi", falou o experiente treinador de 68 anos à RAC1.

Del Bosque também comentou sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid e afirmou que é normal que o time sinta falta do faro de gols do gajo, mas elogiou o ptencial da equipe mesmo sem o antigo camisa 7.

"É um jogador que garantia muitos gols e agora é mais difícil para o Madrid marcar esses gols. Ainda assim há outros jogadores muito bons como Bale, que é um menino especial ou Benzema, de quem se falou mal, mas tem qualidades fantásticas", disse Vicente.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam nessa quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei da Espanha.