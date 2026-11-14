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O Werder Bremen manifestou oficialmente interesse em garantir a permanência a longo prazo do atacante veterano Niclas Fullkrug, jogador da seleção alemã. Ele vive uma fase de muitos gols durante seu empréstimo de volta à Bundesliga, após uma passagem difícil pela Inglaterra.

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Thioune confirma interesse em contratação definitiva

O técnico do Bremen, Daniel Thioune, não esconde o desejo de manter Fullkrug no Weserstadion após o fim da atual temporada. O atacante de 33 anos vive grande fase desde que voltou ao clube por empréstimo, revitalizando um ataque que teve dificuldades para manter a regularidade nos últimos anos. Thioune acredita que há uma vontade coletiva dentro do clube de prolongar a parceria.

O impacto de Fullkrug foi imediato e inegável. Com nove gols em suas primeiras nove partidas nesta temporada, ele lidera atualmente a artilharia da Bundesliga. “Acho que o desejo já foi manifestado por todos os lados”, afirmou o técnico do Werder em entrevista ao Transfermarkt.de, segundo a Sky Germany. “Nós, como clube, eu, como técnico, e o próprio Niclas temos muito interesse em continuar trabalhando juntos depois do verão.”

O fator West Ham United

Embora a intenção do Bremen seja clara, a situação é complicada pelo fato de Fullkrug ainda ter contrato com o West Ham United. O atacante se transferiu do Borussia Dortmund para o clube do London Stadium em 2024 por uma quantia significativa de € 27 milhões, mas a atual presença do West Ham na segunda divisão inglesa mudou a perspectiva para seu futuro. Qualquer acordo definitivo exigirá um entendimento complexo entre as três partes envolvidas.

Thioune reconheceu os obstáculos pela frente, especialmente os financeiros, para uma possível transferência. Ele observou que a disposição do clube inglês para vender e a capacidade financeira dos envolvidos determinarão o desfecho. “O que eles querem, o que estão dispostos e têm condições de fazer? E também precisamos ser honestos: do que somos capazes e o que Niclas está disposto a fazer?”, questionou o técnico ao discutir os detalhes da operação.

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Otimismo na direção do Bremen

Apesar das limitações financeiras que os clubes da Bundesliga frequentemente enfrentam, a direção do Bremen mantém um otimismo cauteloso. O diretor esportivo Clemens Fritz e o diretor-geral Klaus Filbry já haviam manifestado apoio à contratação definitiva. Filbry destacou que, embora o West Ham tenha uma posição forte como clube detentor dos direitos do jogador, a decisão final pode ser influenciada por diversos fatores esportivos, incluindo a posição dos clubes em suas ligas.

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“Naturalmente, há ainda uma terceira parte importante envolvida: o West Ham. A divisão em que o clube estiver também terá influência no fim das contas. Mesmo assim, estou cautelosamente otimista de que a contratação possa se concretizar”, disse Filbry ao Bild.

A volta de um ídolo se justifica

A decisão de trazer Fullkrug de volta ao Bremen foi um risco calculado que deu muito certo para a direção do clube. Thioune relembrou a reação inicial à transferência e observou que a ideia de contratar novamente o atacante da seleção “não despertou entusiasmo em todos os lugares” quando foi proposta pela primeira vez. No entanto, a impressionante média de gols do jogador rapidamente mudou a opinião pública a seu favor.

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O técnico concluiu elogiando a estratégia de contratações do clube e destacou, em especial, o trabalho do diretor esportivo para viabilizar o empréstimo. Thioune afirmou que as atuações recentes do atacante mostram “que Clemens Fritz tomou a decisão absolutamente certa”.