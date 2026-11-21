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O técnico do Villarreal, Inigo Perez, classificou Lamine Yamal, jovem destaque do Barcelona, como um talento “superlativo” antes da difícil viagem à capital catalã neste domingo. O comandante do Submarino Amarelo reconheceu o enorme desafio de enfrentar o atual líder de La Liga, mas afirmou que a partida é uma oportunidade importante para sua equipe ganhar embalo.

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Como conter a ameaça de Lamine Yamal

Perez elogiou Yamal, descrevendo o ponta como um jogador “superlativo, capaz de fazer a diferença” em campo. Enquanto o Villarreal se prepara para enfrentar o líder do campeonato, Perez observou que o jovem segue evoluindo a cada mês. O técnico destacou que Yamal acrescenta constantemente novas possibilidades ao seu jogo e passa a ocupar posições em que antes não atuava, o que o torna uma ameaça cada vez mais imprevisível para os defensores adversários.

Apesar do brilho individual de Yamal, Perez insiste que sua equipe não pode se concentrar apenas em um jogador. Ele ressaltou que parar um time do nível do Barcelona exige um esforço coletivo e pediu especificamente que seus laterais tomem a iniciativa, em vez de apenas reagir. “É claro que ele é um jogador excepcional, capaz de mudar uma partida. Depois de alguns jogos contra ele, está se adaptando e acrescentando novas possibilidades ao seu jogo. É capaz de atuar em posições em que antes não atuava”, disse, segundo o Mundo Deportivo.

“Não acho que devemos olhar só para ele. Nós, os laterais-esquerdos, sabemos que temos de atacá-lo ainda mais, e isso vai exigir uma defesa excelente. Se você quer vencer, o primeiro passo é defender, mas o segundo é atacar ainda mais”, acrescentou o técnico.

A abordagem tática no Camp Nou

Perez deixou claro que recuar demais contra a equipe de Hansi Flick é uma receita para o desastre. Ele argumentou que, quanto mais perto o Barcelona chega do gol do Villarreal, mais perigoso se torna, especialmente diante do alto número de gols que marca nesta temporada. Para evitar isso, o técnico navarro quer que sua equipe mantenha a linha defensiva alta e afaste o jogo ao máximo da própria área, apesar dos riscos dessa estratégia contra finalizadores tão eficientes.

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“Pelo número de gols que eles marcam e pela quantidade de jogadores de alto nível, quanto mais longe estiverem do nosso gol, melhor. Também sabemos que são rápidos nas transições. Estar dentro da nossa área no Camp Nou contra essa equipe não será confortável. Precisamos conseguir jogar mais à frente para causar problemas a eles”, observou Perez.

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Período decisivo para o Submarino Amarelo

Após um início um tanto irregular na campanha nacional, o técnico do Villarreal vê a próxima sequência de partidas como um período decisivo para a temporada. Com jogos em rápida sucessão por diferentes competições, Perez acredita que as próximas semanas darão uma indicação clara do nível de energia e do potencial geral de seu elenco. Embora ressalte que o campeonato é uma maratona, ele admitiu que os resultados obtidos nesse período de um mês terão impacto significativo no caminho da equipe durante o restante do ano.

“Devemos sempre priorizar o momento atual e não olhar além dele, mas essa sequência que temos agora, com jogos em diferentes competições e partidas a cada poucos dias, é um momento fundamental para avaliar o nível de energia e as sensações. É importante ver como nos saímos nesses quatro jogos e quais resultados conseguimos. Quer as coisas corram bem ou nem tanto, o campeonato é uma maratona. Mas, sim, o que acontecer neste mês vai nos ajudar”, reconheceu o técnico.

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Em busca de regularidade em La Liga

Ao refletir sobre os meses em que esteve à frente deste novo projeto, Perez falou com franqueza sobre os pontos em que sua equipe precisa melhorar para subir na tabela. Ele apontou dois problemas principais: a falta de eficiência nas finalizações e a dificuldade de se impor quando joga em casa, em La Cerámica. Para ele, o time criou oportunidades claras o suficiente para estar em uma posição muito melhor no campeonato do que a que ocupa atualmente.

“Estamos juntos há alguns meses, e a melhor maneira de saber onde estamos é ter clareza. Vejo duas coisas evidentes. Uma é que criamos chances muito claras de gol que não convertemos e que, se tivéssemos marcado, estaríamos em outra posição. A outra é que, hoje, quando jogamos em La Cerámica, não temos aquela regularidade nem aquela efervescência”, concluiu.