Técnico do United é enfático sobre Cavani: "Com certeza não o deixarei ir"

No que depender de Ralf Rangnick, atual treinador do Manchester United, Edinson Cavani não tem nenhuma chance de deixar o Old Trafford a caminho de um clube da América do Sul.

Um dos principais alvos de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Boca Juniors, o uruguaio não teve lá muitas chances sob o comando de Solskjaer, mas se tornou uma peça mais regular da equipe titular desde a chegada do alemão, que o vê como uma engrenagem vital para a temporada do clube inglês.

"Ele sabe que com certeza não o deixarei ir. Para mim, ele é um jogador muito importante para o resto da temporada. Estamos em três competições, então vamos definitivamente precisar de Edi. Eu preferia ter outro Edi, além disso, mas para mim está claro que Edi tem que ficar", afirmou o alemão.

"Seu profissionalismo e sua ética de trabalho são simplesmente incríveis. Eu disse a ele que queria desesperadamente que ele ficasse e ficasse até o final da temporada, e ele sabe disso. Ele também sabe o quanto eu o aprecio e o quanto o respeito", disse Rangnick.

Outro sinal da importância de Cavani para os Red Devils foi a recente renovação de contrato, no meio de 2021, que estendeu o vínculo com o atacante até o final de 2022. Até aqui foram 10 partidas disputadas na temporada, com dois gols marcados, incluindo o do empate contra o Newcastle no final de 2021.