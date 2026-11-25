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O Trabzonspor não foi à Bulgária para se defender ou para sair com um ponto. Foi com esse espírito confiante que o técnico Thomas Reis falou antes do confronto decisivo contra o CSKA Sofia, garantindo que seu time está pronto para mais uma batalha europeia e que a pressão estará sobre o adversário, e não sobre ele.

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O Trabzonspor, participante da Conference League, enfrenta o búlgaro CSKA Sofia fora de casa nesta quinta-feira, em uma partida que pode definir boa parte da trajetória do time na competição.

O Trabzonspor realizou uma entrevista coletiva no estádio Balgarska Armia antes do jogo decisivo, na qual Reis falou com grande franqueza sobre o clima da partida, sobre sua relação com o técnico adversário e sobre o grande objetivo do time nesta temporada.

Thomas Reis afirmou, durante a entrevista coletiva de pré-jogo: “Amanhã vamos jogar sem a nossa torcida. Gostaria de acrescentar que este não será o primeiro jogo neste estádio, mas o segundo. Há um ambiente incrível e um estádio incrível, acho que será um bom jogo. Nós nos conhecemos, eles têm um bom treinador, por isso digo que será um bom jogo.”

Reis demonstrou grande alegria por voltar à Bulgária, onde já teve uma experiência anterior, e garantiu que foi recebido calorosamente desde a sua chegada.

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“Obrigado por esta recepção calorosa, estou feliz por voltar aqui. Acho que os jogos dos campeonatos nacionais na Bulgária e na Turquia são diferentes das partidas europeias. Quando você chega às fases eliminatórias, pode jogar com mais variações táticas, há uma diferença clara. Nunca vi um ambiente como este nos nossos estádios, acho que vamos jogar em um clima incrível amanhã”, declarou.

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Reis também falou sobre sua relação especial com o técnico do CSKA Sofia, Markus Gisdol, destacando que o confronto entre os dois será especial, pois eles se conhecem bem.

“Eu e o Markus nos conhecemos bem. Ele teve a oportunidade de trabalhar comigo no Samsunspor antes da minha chegada. Conheço bem o estilo e a personalidade dele, nós dois buscamos montar times fortes. Não será um jogo fácil, mas estou ansioso para enfrentá-lo”, explicou.

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O ponto mais importante da fala de Reis, no entanto, foi quando ele abordou a necessidade de pontos do adversário, avaliando que essa pressão será uma vantagem para o Trabzonspor.

“O adversário precisa dos pontos, eles precisam de pontos um pouco mais do que nós, e isso vai nos dar vantagem. Quando deixei o Ludogorets, o time estava muito perto de brigar pelo título. Eles vão disputar a liderança ao lado do CSKA Sofia”, ressaltou.

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Reis comentou ainda o último jogo do seu time, contra o Freiburg, afirmando que a equipe merecia um resultado melhor.

“Jogamos contra o Freiburg na quinta divisão e perdemos. Não jogamos bem no primeiro tempo, mas jogamos muito melhor no segundo. Foi uma partida em que merecíamos vencer”, disse.

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O treinador encerrou sua fala revelando o grande objetivo do Trabzonspor nesta temporada, que é se classificar entre os oito primeiros colocados da Conference League: “Também olhamos para o número de pontos de que precisamos para terminar a temporada entre os oito primeiros. Em comparação com o ano passado, precisamos vencer duas partidas. A classificação entre os oito primeiros é o nosso objetivo.”