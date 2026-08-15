O Levski Sofia anunciou a chegada de Marko Grujic. O ex-zagueiro do Liverpool assina por uma temporada com o campeão nacional da Bulgária, que tem a opção de prorrogar seu vínculo por mais uma temporada.

Grujic foi a primeira contratação de Jürgen Klopp no Liverpool, em janeiro de 2016. O sérvio, hoje com trinta anos, fez dezesseis partidas pelos Reds, mas nunca conseguiu realmente deixar sua marca por lá.

O zagueiro central foi emprestado, sucessivamente, a Estrela Vermelha de Belgrado, Cardiff City, Hertha BSC e FC Porto. O último desses clubes o contratou em definitivo em 2022, e foi lá que Grujic também viveu grandes sucessos.

Assim, o destro tem em seu currículo um título do Campeonato Português, uma Supercopa e nada menos que três taças. No verão de 2025, ele foi para o AEK Atenas, com o qual já foi campeão da Grécia em sua primeira (e única) temporada.

Isso garantiu ao AEK uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões, e agora o destino quis que os gregos fossem sorteados contra o Levski no último obstáculo antes da fase de liga da Liga dos Campeões.

No gigante búlgaro, o ex-treinador do Fortuna Sittard Julio Velázquez está à beira do campo. O espanhol, que comandou a equipe de Limburg entre 2022 e 2023, é conhecido na Holanda principalmente por suas explosões à beira do gramado.

em Sófia, onde começou a trabalhar após uma curta passagem pelo Real Zaragoza, seu status é muito mais positivo. Em sua primeira (meia) temporada, terminou em segundo lugar, mas em sua primeira temporada completa no Levski conseguiu destronar o Ludogorets após quatorze títulos seguidos.

Além disso, o feito deu ao Levski uma vaga na primeira fase preliminar da Liga dos Campeões. Sob o comando de Velázquez, o Levski superou, em sequência, Borac Banja Luka, Universitatea Craiova e Kairat Almaty.

Com isso, o clube da capital tem garantido no mínimo um lugar na fase de liga da Liga Europa, mas espera disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2007.