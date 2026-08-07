O Ajax conquistou na noite de quinta-feira uma vitória por 3 a 1 sobre o Shelbourne FC na terceira pré-eliminatória da Conference League. Depois da partida, John Russell, técnico do clube irlandês, mostrou-se bastante impressionado com dois jogadores.

O Ajax dominou amplamente em sua Johan Cruijff ArenA e já vencia por 3 a 0 após cinquenta minutos. Poderia até ter feito 4 a 0, mas Mika Godts viu um pênalti ser defendido pelo goleiro Eddie Beach. Na reta final, Daniel Kelly ainda fez o 3 a 1.

E esse gol foi importante, disse Russell ao Off The Ball. “Sabíamos qual era a nossa tarefa: defender muito contra um adversário excelente. Mas também sabíamos que teríamos uma ou duas chances, e uma delas entrou com Kelly.”

Assim, ainda há alguma perspectiva para o Shelbourne na volta. A situação parecia bem menos animadora após vinte minutos, quando o Ajax já tinha uma vantagem de 2 a 0.

“O Ajax mostrou suas qualidades. Um dos jogadores deles, o ponta esquerda, foi inacreditável. Dizem que talvez ele vá para o PSG, então espero que este tenha sido o último jogo dele”, disse ele, com uma piscadela, referindo-se a Godts.

Russell também viu um destaque dentro do próprio time: o goleiro. “Eddie Beach foi de classe mundial hoje. Realmente de classe mundial. Algumas defesas que ele fez e o pênalti defendido nos dão nova vida e energia. Ainda é tudo possível neste duelo de ida e volta.”

A volta acontece na próxima quinta-feira. As duas equipes entram em campo às 20h45 em Dublin. O vencedor do confronto se classifica para os playoffs da Conference League.