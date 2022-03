Técnico do Shakhtar relata momentos de tensão em meio à invasão russa em Kiev

O técnico do Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, está de volta à sua terra natal, a Itália, após uma viagem angustiante para fora da Ucrânia, devastada pela guerra, e descreveu a situação desesperadora que ele e seus jogadores enfrentaram após a recente invasão militar da Rússia.

O ex-treinador do Palermo, Benevento e Sassuolo se viu em Kiev enquanto as tropas russas avançavam sobre a capital. Ele passou 24 horas encolhido em um bunker no porão de um hotel até finalmente conseguir sair da cidade e cruzar a fronteira em segurança.

O que Roberto De Zerbi disse sobre o assunto?

"Meu tempo no ataque de Kiev durou 24 horas, mas as horas passaram muito devagar porque você não dormia, à noite você podia ouvir tudo.” De Zerbi, que agora está de volta à Itália junto com o resto de sua comissão pessoal, explicou à Rádio 105.

"Havia os que dormiam no bunker do hotel e os que estavam nos quartos. Eu dormia no quarto para entender o que estava acontecendo do lado de fora do hotel, quando ouvia um rugido entrava no bunker”, diz ele.

"Estamos de volta em casa graças ao empenho do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que mostrou grande humanidade, sensibilidade incrível, organizou tudo nos mínimos detalhes e até a embaixada nos tratou bem”, conta o técnico italiano.

Além de Roberto, o treinador do Dínamo de Kiev, Paulo Fonseca, também conseguiu atravessar a fronteira para a Romênia, após uma viagem de trem de 30 horas pelo país devido à falta de voos.

De Zerbi prestou homenagem aos ucranianos que ficaram em casa para combater as tropas russas em Kiev e em todo o país.

“Os ucranianos estão defendendo a liberdade e aqueles que defendem a liberdade têm uma vantagem. Claro, a diferença no potencial das armas muda tudo. Pelo que tenho visto, eles podem continuar, ninguém sabe por quanto tempo. Eles são realmente fortes: o campeão de boxe (prefeito de Kiev, Vitali Klitschko) começou a lutar, um jovem trabalhador de armazém meu com uma filha pequena levou sua arma e estava pronto para lutar”, finalizou.