Arda Turan projetou nesta quarta-feira o duelo da Liga dos Campeões contra o PSV, na quinta. O técnico do Shakhtar Donetsk aproveitou a entrevista coletiva para elogiar amplamente alguns grandes nomes holandeses. Guus Hiddink, em especial, recebeu belíssimos elogios do treinador turco.

Turan conhece bem Hiddink do período em que trabalharam juntos na seleção turca. Quando o treinador de Varsseveld foi o responsável pela equipe entre agosto de 2010 e novembro de 2011, convocou Turan em catorze ocasiões.

"Cruyff, Rijkaard e Hiddink foram fontes de inspiração para mim", Turan foi citado pelo De Telegraaf. "Joguei no Barcelona. Lá também conheci a cultura do futebol holandês."

"E aprendi lições importantes com Hiddink, um excelente técnico e uma pessoa fantástica. Fizemos grandes jogos com Hiddink na seleção da Turquia. Realmente alcançamos um bom nível.”

"A lição mais importante que aprendi foi durante um jogo da seleção contra a Bélgica, quando estávamos atrás no placar no intervalo", compartilhou Turan em uma anedota. "Estávamos discutindo entre nós, com muita energia turca."

"Hiddink entrou no vestiário com um copinho de café na mão, pediu a palavra e disse: 'Rapazes, é só continuar jogando assim. Se mantivermos isso e seguirmos executando bem, vamos vencer a partida.'"

"Foi assim que vencemos o jogo (3 a 2, redação) e aprendemos que não devíamos nos deixar abalar porque o placar parcial estava contra nós. Realmente aprendi muito com ele."

"Ele me deu liberdade em campo, o que foi muito importante para mim, mas também me ensinou o que fazer em cada parte do campo. Na primeira zona, jogar de forma simples e confiável, e só mais à frente colocar mais risco no seu jogo. Foram lições muito importantes", disse Turan ao De Telegraaf e outros veículos.

Turan encerrou a carreira de jogador em 2022 e iniciou a trajetória como treinador um ano depois, no Eyüpspor, onde ficou no comando por dois anos antes de assumir o Shakhtar. Leia aqui a provável escalação do PSV.