Técnico do Senegal antes do confronto contra a Noruega: “Não fomos campeões da África por acaso”

Bab Thiaw, técnico da seleção do Senegal, prometeu que seus jogadores “morreriam pela África” no confronto contra a Noruega amanhã, terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Leões da Teranga” não conquistaram o título de campeões do continente africano por acaso e que têm o dever de representar a África da maneira correta.

Na coletiva de imprensa que antecedeu a partida decisiva, Thiaw enfatizou que o Senegal chegou à Copa do Mundo como campeão africano, afirmando: “Estamos prontos para morrer pela África e pelo Senegal. Temos que representar a África e nosso país da maneira correta. Não fomos campeões da África por acaso, mas porque merecemos isso”.

O técnico senegalês reconheceu que sua equipe está em uma situação delicada após a derrota na estreia para a França (3 a 1), ressaltando que uma segunda derrota tornaria a classificação para as oitavas de final “extremamente difícil”, mesmo com um último confronto contra o Iraque ainda por disputar.

Tiaw disse: “Estamos em um grupo difícil, e sabíamos disso desde o início. Todas as três partidas são como finais; perdemos a primeira, mas tudo ainda é possível. Não podemos cometer nenhum erro contra a Noruega; todos estão prontos e querem dar o máximo de si”.

Thiaw se recusou a se deixar levar pelo foco em Erling Haaland, que marcou dois gols na goleada da Noruega sobre o Iraque (4 a 1), afirmando que concentrar-se apenas no atacante “seria um erro”.

Ele disse: “Não há um plano contra Haaland, mas sim um plano contra a Noruega. Temos zagueiros que jogaram em competições de alto nível e já enfrentaram atacantes desse calibre. O mais importante é como parar a seleção norueguesa como um todo”.

Quando questionado sobre qual é a melhor seleção africana atualmente na Copa do Mundo, Thiago se recusou a citar uma seleção específica, dizendo: “Para mim, a melhor seleção africana no momento é aquela que obtém resultados positivos, mas isso é apenas o começo; o resultado final é que vai contar”.

Vale lembrar que o Senegal não conseguiu manter o gol invicto em nenhuma de suas últimas 12 partidas na Copa do Mundo, desde sua famosa vitória sobre a França em sua estreia no torneio, em 2002, o que levou Thiago a afirmar: “É verdade que levamos muitos gols. Não há mais margem para erros”.