Técnico do Senegal: Alguns jogadores não aguentaram fisicamente contra a Bélgica

Babi Thiaw, técnico da seleção do Senegal, expressou sua tristeza após a derrota para a Bélgica por 3 a 2 na prorrogação, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e afirmou não querer comentar as decisões da arbitragem.

Thiaw disse: “Não quero comentar a decisão do árbitro (de marcar um pênalti a favor da Bélgica nos últimos instantes). Isso dói, mas devemos parabenizar a equipe que deu tudo de si”.

O técnico senegalês acrescentou: “Não conseguimos administrar a vantagem de 2 a 0. Quanto ao pênalti, todos podem comentar sobre isso, mas eu não quero entrar nesse assunto”.

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Ele acrescentou em declarações divulgadas pelo site senegalês “wiw sport”: “Tivemos problemas físicos; havia jogadores que não conseguiam mais continuar, por isso fomos obrigados a fazer substituições. Temos que aceitar isso, assim é o futebol”.

A partida estava prestes a terminar com uma vitória do Senegal, mas a seleção belga reagiu de forma surpreendente, marcando dois gols consecutivos com Romelu Lukaku e Yuri Tielemans, aos 86 e 89 minutos, deixando o placar em 2 a 2.

A partida foi para a prorrogação, que testemunhou uma vitória dramática dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti conquistado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.

Com essa vitória histórica, a seleção belga garantiu seu lugar nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará a seleção dos Estados Unidos, que venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0.