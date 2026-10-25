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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, afirma que sua equipe não mudará sua abordagem tática para enfrentar Lamine Yamal, revelação do Barcelona, no grande confronto de domingo pela La Liga. O treinador português minimizou as recentes goleadas de sua equipe sobre Sevilla e RB Leipzig e declarou que o desempenho anterior não significa nada no El Clasico.

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Madrid se prepara para enfrentar o Barcelona

O Madrid se prepara para viajar ao Camp Nou, onde enfrentará o Barcelona neste domingo, em um confronto muito aguardado pela La Liga. O técnico Mourinho tem feito questão de dar o tom certo antes do mundialmente famoso El Clásico. O time visitante chega em excelente fase após duas vitórias convincentes por 4 a 1 sobre o Sevilla e o RB Leipzig.

Mourinho, porém, é categórico ao afirmar que esses resultados recentes não darão à sua equipe uma vantagem automática contra o grande rival. O treinador português pediu ao elenco que mantenha o foco absoluto. Para ele, a pressão e a atmosfera únicas desse confronto fazem com que as atuações anteriores percam toda a relevância.

Mourinho avalia a ameaça de Yamal

Um dos principais assuntos antes do fim de semana é como o Madrid vai lidar com a ameaça representada pelo ponta Yamal, do Barcelona. O jovem atacante rapidamente se firmou como peça importante do ataque do clube catalão. Apesar do perigo evidente e imediato que Yamal representa, Mourinho insiste que sua equipe não vai abandonar o plano tático estabelecido apenas para parar um jogador. Ele ressaltou que o Madrid precisa manter sua identidade em campo.

“Ele é um grande jogador, e grandes jogadores são respeitados”, disse Mourinho no site oficial do clube. “Respeitar alguém é uma coisa; mudar planos e estruturas e esquecer a própria essência é outra. Não faremos isso por causa dele nem de qualquer outro adversário de alto nível.”

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Fase recente perde toda a importância

As atuações recentes do ataque do Madrid têm sido espetaculares, com impressionantes oito gols marcados nas duas últimas partidas, por competições nacionais e europeias. O elenco parece ter encontrado o ritmo para marcar gols no momento ideal. Apesar da fase extremamente positiva, o técnico do Madrid não quer deixar que a acomodação tome conta do vestiário. Ele fez questão de reconhecer a enorme repercussão mundial do confronto que se aproxima no Camp Nou.

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“Estamos em uma boa fase. Vencemos partidas, jogamos bem, marcamos gols… Mas, nos clássicos, isso não tem influência; são jogos diferentes”, observou Mourinho. “Pela minha experiência com clássicos e dérbis, o que acontece antes não tem muita importância.”

“Real Madrid-Barcelona significa pelo menos dois clássicos por temporada, às vezes mais. Não importa muito quem são os treinadores; o mais importante é a dimensão global de um clássico, que é única. Há outros dérbis importantes no mundo do futebol, mas este é único e, geralmente, quem gosta de futebol no mundo todo para para assistir. Que seja uma grande partida e que a gente vença.”

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Muito em jogo no grande confronto de domingo

O grande confronto de domingo na Catalunha promete ser um momento decisivo na temporada da La Liga para os dois grandes clubes. Um resultado positivo para qualquer um dos lados pode influenciar a disputa pelo título nas semanas decisivas que virão.

Torcedores de todo o mundo acompanharão de perto mais um duelo entre os dois gigantes espanhóis. Todas as atenções estão voltadas para o Camp Nou enquanto continua a contagem regressiva para o início da partida de domingo.