O técnico do PSV, Peter Bosz, relembrou com sentimentos mistos o empate por 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk na noite de quinta-feira. O comandante nascido em Apeldoorn lamenta o primeiro tempo abaixo, mas no fim também vê o valor do ponto conquistado na Champions League.

"Não merecíamos mais", começa o realista Bosz diante das câmeras da Ziggo Sport. "Eles foram melhores no primeiro tempo, nós no segundo, então é um resultado justo. Achei que, principalmente com a bola, não fomos bem o suficiente e que perdíamos a bola muito rápido. Faltou tranquilidade no nosso jogo."

"Para alguns jogadores, esta foi a estreia deles na Champions League, talvez tenham ficado impressionados com isso. Também preciso dizer que, no primeiro tempo, enfrentamos uma equipe que jogava bem. Uma equipe tranquila com a bola, com jogadores habilidosos."

O PSV foi para o intervalo em desvantagem por 0 a 1 após um gol de Gleiker Mendoza. "Tivemos dificuldade para pressioná-los. Eles conseguiam sair com muita facilidade. Fizemos isso melhor no segundo tempo, quando passamos a pressionar de uma maneira um pouco diferente. Eles jogaram principalmente com bolas longas, o que nos deu controle." Sergiño Dest definiu o placar final em 1 a 1 logo após o intervalo.

Bosz considerou que sua equipe esteve ‘mais firme com a bola’ no segundo tempo. "Ainda não vi os dados, mas vai ficar claro que se correu muito. Isso nem sempre quer dizer que tenha sido melhor. O controle que você quer ter, você quer ter com a bola. Fizemos isso pouco. Se você perde a bola rápido demais, também acaba correndo muito.”

"Se eles entendem a crítica, não sei. Acho que sim, porque é disso que sempre falamos. Depois do jogo eu disse a eles que acho que foi um resultado justo, que para nós talvez seja decepcionante. Por outro lado, é o melhor resultado em quatro anos em uma partida de estreia."

O PSV começou sua campanha na Champions League em 2023 com uma derrota por 4 a 0 para o Arsenal. Um ano depois, os Eindhovenaren perderam por 3 a 1 para a Juventus. Na temporada passada, a partida de abertura em casa contra o Union Sint-Gillis foi classificada como um ‘must win’, mas o PSV perdeu por 1 a 3 em uma noite com poucas chances e acabou não chegando à fase intermediária, apesar das vitórias memoráveis sobre Napoli (6-2) e Liverpool (1-4).

Se Bosz não ficou satisfeito com o jogo com a bola, ele foi positivo em relação ao aspecto defensivo. Sua equipe cedeu poucas chances. "Isso certamente merece um elogio", avalia. "Quando você perde tantas bolas, nem sempre é fácil. Os jogadores foram realmente bem, defenderam bem", concluiu Bosz.



