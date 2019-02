Técnico do PSG diz que Neymar já apresenta sinais de melhora da lesão

Expectativa é que o craque brasileiro volte aos gramados apenas na segunda semana de abril

Presente no aniversário de 27 anos de Neymar, Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, afirmou que o craque brasileiro já apresenta sinais de melhora da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito.

"Já não dói mais, ele está melhor desde que viajou para a Espanha e recuperando a confiança no pé", disse Tuchel, se referindo a ida de Neymar a Barcelona na semana passada para iniciar o tratamento para se recuperar da lesão.

O treinador esteve na festa de aniversário de Neymar, realizada em um salão no centro de Paris, na noite desta segunda-feira (4). O craque completa 27 anos nesta terça (5).

Além do técnico e de jogadores do PSG, os famosos 'parças', vários amigos e celebridades do mundo do futebol e do entretenimento estiveram presentes na festa de Neymar.

O camisa 10 deve ficar longe dos gramados até a segunda semana de abril. Com isso, ele perderá os duelos das oitavas de final da Champions League contra o Manchester United.