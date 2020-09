Técnico do PSG define melhor posição de Mbappé: "Ao lado do Neymar"

Thomas Tuchel terá os dois atacantes à disposição para a próxima rodada da Ligue 1

Neymar, único brasileiro concorrendo aos melhores da Champions League, foi exaltado pelo treinador do , Thomas Tuchel. Após a goleada por 3 a 0 sobre o Nice, neste domingo (20), o comandante definiu a melhor posição para os seus dois craques.

Quando perguntado, após o confronto, se achava Mbappé mais eficiente à esquerda, o alemão elogiou o brasileiro, que estará de volta na próxima partida. Tuchel terá os dois à disposição no domingo (27), contra o .

"Para mim, a melhor posição de Mbappé é perto do Neymar. Se não temos o Ney, temos que encontrar outra solução. Na verdade, eu realmente gosto quando Kiki (Mbappé) joga como um segundo atacante", afirmou ele.

"Começamos em 4-4-2. Depois da lesão de (I. Gueye), fomos para um 4-3-3. Mas isso não muda muito para Kylian, embora a formação nos tenha ajudado hoje. Mauro (Icardi) gosta de jogar em casa, Kiki gosta de jogar pela esquerda. Espero que ele continue bem", acrescentou Tuchel.

Recuperado da covid-19, em seu primeiro jogo após o retorno, Mbappé marcou o primeiro gol, participou do segundo e foi o principal nome no setor ofensivo do PSG. O clube da capital francesa é o sétimo colocado da , com seis pontos, quatro a menos que o líder .