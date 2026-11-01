Sporting Portugal e Olympique Lyon chegaram a um acordo pela contratação de Paulo Fonseca, informa Fabrizio Romano. O treinador substituirá Rui Borges em Lisboa. Borges está prestes a ser demitido.

Fonseca comunicou à direção do Lyon que desejava sair, e o clube acabou aceitando o pedido do português de 53 anos. Em princípio, Fonseca esteve à beira do campo pelo Lyon pela última vez neste domingo.

Fonseca viu sua equipe vencer o Angers SCO por 2 a 0 em casa. Após o segundo gol, aos 86 minutos, Corentin Tolisso, autor do gol, correu diretamente até Fonseca para comemorar com ele.

Fonseca não conseguiu conter a emoção naquele momento nem depois da partida. Questionado sobre os rumores envolvendo o Sporting, o ex-defensor evitou entrar em detalhes. "Existe a possibilidade de eu sair."

Próximas partidas RSO Liga Europa 12:45 OL

Segundo Romano, os clubes já chegaram a um acordo. O Sporting vai encerrar o vínculo com Borges, que estava no comando da equipe no Estádio José Alvalade desde o fim de 2024. O treinador de 45 anos chegou na época vindo do Vitória de Guimarães.

Sob o comando de Borges, o Sporting conquistou o título português e a copa nacional em 2025. Nesta temporada, o título português parece distante. O líder FC Porto tem nove pontos a mais, enquanto o Benfica também está à frente dos Leões.

Segundo o O Jogo , Tiago Fernandes, treinador do Sporting B, ficará à beira do campo no duelo da Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk no meio da semana. No próximo fim de semana, em casa contra o Moreirense, Fonseca deve fazer sua estreia à beira do campo.

Fonseca já treinou em Portugal, entre outros, o FC Porto e o SC Braga. Depois de três anos no Shakhtar Donetsk (2016 a 2019), comandou, na sequência, AS Roma, Lille OSC, AC Milan e Lyon.

Fonseca comandava o Lyon desde o início de 2025 e levou o Les Gones à fase preliminar da Liga dos Campeões na temporada passada. Atualmente, o Lyon ocupa a terceira posição na Ligue 1, três pontos atrás do líder Paris Saint-Germain.