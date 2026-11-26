Oliver Glasner aumenta a cobrança no Nottingham Forest e não poupa palavras ao falar de seus jogadores.
Ex-técnico de clubes da Bundesliga (VfL Wolfsburg e Eintracht Frankfurt), Glasner falou sem rodeios poucos dias após a derrota do Forest por 2 a 0 para o AFC Bournemouth na Premier League. Um dos principais pontos de sua crítica foi o domínio insuficiente do idioma por parte de alguns integrantes do elenco, que ele assumiu no verão passado.
O austríaco afirmou: "Ter estabilidade em um clube significa ter padrões. Todos que chegam aqui se comprometem a segui-los. Sinceramente, acho que os padrões não eram altos o suficiente."
Foi uma referência clara, entre outras coisas, à turbulenta temporada anterior, na qual o Nottingham passou por quatro técnicos: Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vitor Pereira.
Entre os padrões exigidos por Glasner está aprender inglês: "Temos jogadores que estão aqui há quatro anos e não falam inglês. Quando alguém vai para a Itália, todos os jogadores já dão entrevistas em italiano depois de três meses. Para mim, é assim: se quero ser técnico na Inglaterra, preciso falar inglês. Se quero ser técnico na Itália, preciso falar italiano."
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A alternativa, segundo ele, seria: "Oliver Glasner, se você quer falar no seu dialeto, fique em casa, na Áustria. Lá todo mundo entende você, mas em nenhum outro lugar."
Glasner deixou o Crystal Palace por vontade própria após a última temporada. Por lá, fez um trabalho bem-sucedido durante dois anos. Depois de ter seu nome associado a vários clubes de peso, acabou acertando com o Forest, em uma decisão até certo ponto surpreendente. A mudança teria sido facilitada por um salário anual estimado no equivalente a 15,5 milhões de euros. Com isso, Glasner está entre os técnicos mais bem pagos da Europa.
Seu objetivo com o tradicional clube é claro: "Queremos construir um Nottingham Forest estável, capaz de disputar constantemente posições na metade de cima da tabela da Premier League."
O clube, porém, está longe disso no momento, o que ajuda a explicar as críticas de Glasner. O Nottingham tem sido irregular nesta temporada e, após 11 rodadas, ocupa apenas o 17º lugar na Premier League, com somente nove pontos.
Até quando vai o contrato de Oliver Glasner com o Nottingham Forest?
O Forest venceu apenas duas partidas, uma delas contra o vice-campeão Manchester City. Mas a derrota para os Cherries veio logo após aquele triunfo surpreendente e a esperança de uma virada de rumo que ele trouxe.
Apesar da campanha fraca, Glasner (com contrato até 2929) seguiria com o cargo seguro após uma reunião na segunda-feira, em Londres, com Evangelos Marinakis, o poderoso dono do clube. Segundo o técnico, o encontro foi "fantástico". Um dos assuntos foram as contratações em janeiro: "Ele me perguntou: 'Do que você precisa? O que gostaria de melhorar aqui, no elenco, na comissão técnica e na estrutura?'"