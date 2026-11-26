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Oliver Glasner aperta o cerco no Nottingham Forest e não poupa palavras ao cobrar seus jogadores.

Poucos dias após a derrota do Forest por 2 a 0 para o Bournemouth, pela Premier League, o ex-técnico de Wolfsburg e Eintracht Frankfurt falou sem rodeios. Um dos principais alvos de suas críticas foi o domínio insuficiente do inglês por parte de alguns integrantes do elenco, que Glasner assumiu no verão passado.

O austríaco afirmou: "Estabilidade em um clube significa ter padrões. Todos que chegam aqui se comprometem a segui-los. Sinceramente, acho que os padrões não eram altos o suficiente."

Foi uma referência clara, entre outras coisas, à turbulenta temporada anterior, na qual o Nottingham passou por quatro técnicos: Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vitor Pereira.

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Entre os padrões exigidos por Glasner está aprender inglês: "Temos jogadores que estão aqui há quatro anos e não falam inglês. Quando alguém vai para a Itália, todos os jogadores já dão entrevistas em italiano depois de três meses. Para mim, é simples: se quero ser técnico na Inglaterra, preciso falar inglês. Se quero ser técnico na Itália, preciso falar italiano."

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Para ele, a alternativa seria: "Oliver Glasner, se você quer falar no seu dialeto, fique em casa, na Áustria. Lá todo mundo entende você, mas em nenhum outro lugar."

Glasner deixou o Crystal Palace por vontade própria após a temporada passada. Lá, fez um trabalho bem-sucedido durante dois anos . Depois de ter seu nome ligado a vários clubes de renome, acabou surpreendendo ao acertar com o Forest. Segundo rumores, a mudança teria sido facilitada por um salário anual equivalente a 15,5 milhões de euros. Com isso, Glasner está entre os técnicos mais bem pagos da Europa.

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Seu objetivo com o tradicional clube é claro: "Queremos construir um Nottingham Forest estável, capaz de disputar constantemente a metade de cima da tabela da Premier League."

Getty Images

No momento, porém, o clube está longe disso , o que ajuda a explicar as críticas de Glasner. O Nottingham tem sido irregular nesta temporada e, após 11 rodadas, ocupa apenas a 17ª posição na Premier League, com nove pontos.

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Até quando vai o contrato de Oliver Glasner com o Nottingham Forest?

O Forest venceu apenas duas partidas, uma delas contra o vice-campeão Manchester City. À vitória surpreendente e à esperança de uma mudança de rumo que ela trouxe, porém, seguiu-se a derrota para os Cherries.

Apesar dos resultados ruins, Glasner, cujo contrato vai até 2929, estaria com o cargo assegurado junto ao influente proprietário do clube, Evangelos Marinakis, após uma reunião em Londres na segunda-feira. O encontro foi "fantástico", segundo o técnico. Entre os assuntos discutidos estavam as contratações para janeiro: "Ele me perguntou: 'Do que você precisa? O que gostaria de melhorar aqui, no elenco, na comissão técnica e no ambiente do clube?'"