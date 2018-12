Técnico do Nice admite que sua relação com Balotelli é complicada e que os dois quase chegaram às vias de fato

Atacante dificilmente seguirá no clube francês em 2019

O técnico do Nice, Patrick Vieira, falou sobre a relação tensa com o atacante Mario Balotelli e deu a entender que o jogador não seguirá no clube. No último dia 16 de novembro, o jornal L'Equipe publicou que o jogador e o comandante quase chegaram às vias de fato durante um treino da equipe.

"Entre o mercado e seus atrasos, tem sido difícil administrá-lo. A situação piorou e talvez houvesse um desejo de fazê-lo bem, mas logo percebemos que não seria fácil. Eu não sei se acabou, Mario ainda tem contrato, mas a situação é complexa para todos", afirmou Vieira.

"Você tem que encontrar uma solução, seu agente vai falar com o clube. Embora 98% de seus colegas gostem dele, a colaboração entre nós pode ser definida como um fracasso ", acrescentou.