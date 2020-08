Técnico do Napoli sobre parar Messi: "Só em sonho ou no Playstation"

Gattuso terá o argentino e o Barcelona pela frente mais uma vez em jogo que vale vaga nas quartas de final da Champions

Como parar Lionel Messi? Ao ouvir esta pergunta a dias de enfrentar o pela , Gennaro Gattuso, técnico do , fez uma pausa, sorriu e deu uma resposta inusitada.

"O Messi eu posso marcar nos meus sonhos ou quando ligo o PlayStation do meu filho e jogo um Napoli x Barcelona. Tentei pará-lo quando jogava no , com 10 ou 15 quilos a menos que hoje", declarou.

O italiano e o argentino se reencontram no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Camp Nou, em duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio europeu. Na ida, em Nápoles, houve empate por 1 a 1.

"O Barcelona se baseia em qualidade. Será uma partida diferente. Não podemos pensar que precisamos marcar gols, mas sim jogar coletivamente, pensando que as chances vão aparecer, embora a gente saiba que vai ser complicado", disse Gattuso.

O treinador do Napoli ainda falou sobre o atacante Lorenzo Insigne, um dos destaques de sua equipe, que foi substituído com dores durante a vitória por 3 a 1 sobre a , no último sábado, pela última rodada do Campeonato Italiano.

"Estamos um pouco otimistas. Em alguns dias ele vai fazer uma ressonância e vamos entender melhor o que aconteceu", concluiu Gattuso.