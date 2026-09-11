O técnico do AC Milan, Rúben Amorim, protagonizou um momento marcante nesta sexta-feira durante a coletiva de imprensa. Exatamente 25 anos após os ataques terroristas nos Estados Unidos, o português fez uma comparação infeliz com aviões.

Amorim projetou, durante o encontro com a imprensa, a partida de sábado fora de casa contra a Lazio e também falou sobre a evolução de sua equipe. "Temos que melhorar durante cada sessão de treino."

"É como nos acidentes de avião", prosseguiu Amorim. "É ali que você aprende... Esta não é uma boa comparação", percebeu Amorim, rindo de forma nervosa, ao se dar conta de que dia era.

"Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Se algo dá errado, absorvemos todas as informações e as aplicamos nos treinamentos."

Amorim também falou, entre outros temas, sobre Alphadjo Cissè, que no último inverno esteve muito perto de uma transferência para o PSV. O italiano, de 19 anos, começou a temporada de forma excelente, com dois gols em seus três primeiros jogos da Serie A pelo Milan.

Cissè, que mostrou sua classe, entre outras coisas, com um lindo chute contra a Juventus, segundo a imprensa italiana tem uma excelente chance de ser convocado pela primeira vez para a seleção na próxima semana.

"Ele está pronto", acredita Amorim. "Mas ele precisa de tempo para amadurecer. Eu vi uma diferença entre suas atuações fora de casa e em San Siro. San Siro é um ambiente complicado, então ele precisa se adaptar a todos esses pequenos detalhes."

"Vamos dar tempo ao Cissè. Se ele treinar e jogar com a seleção, não vai ser tímido nem deixar de pedir a bola. Ele está pronto, mas precisa de tempo para se tornar o jogador que pode ser. Ele ainda tem muito a aprender", concluiu Amorim.



