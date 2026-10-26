Técnico do Milan, Ruben Amorim evita falar da Bola de Ouro enquanto o time, desfalcado por lesões, se concentra em sobreviver ao Bologna

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O técnico do AC Milan, Ruben Amorim, mostrou-se desafiador após a vitória suada de sua equipe por 2 a 0 sobre a Udinese, preferindo destacar a capacidade de superação do grupo a elogios individuais. Apesar de enfrentar um número crescente de lesões, o treinador português conduziu o AC Milan a três pontos importantes, mantendo o embalo da equipe na Serie A.

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O coletivo acima da glória individual

Após uma noite difícil em Udine, Amorim foi questionado sobre a próxima cerimônia da Bola de Ouro. O técnico do Milan, porém, não estava disposto a falar sobre o prêmio individual, especialmente diante do calendário desgastante e do impacto físico que ele vem causando em seu elenco. Com uma série de ausências, o Milan tem tido poucas opções, e cada vitória no campeonato se tornou uma demonstração da resistência coletiva da equipe.

“Não faço ideia. Se não for um jogador do Milan, não me interessa”, disse Amorim à DAZN ao ser questionado sobre quem poderia levar o prestigioso troféu. Sua recusa em discutir o assunto deixou claro que sua preocupação está voltada exclusivamente à condição imediata do elenco. “Estou pensando em quem vai sobreviver para jogar novamente daqui a dois dias. Se não for um jogador do Milan, não me importo mesmo”, acrescentou.

Jovens ganham espaço em meio à crise de lesões

A escassez de opções entre os jogadores mais experientes obrigou Amorim a recorrer às categorias de base do clube, e o treinador português fez questão de elogiar a contribuição dos mais jovens do elenco. Ele ressaltou que, embora vencer continue sendo a prioridade, também sente a responsabilidade de garantir o futuro do clube. Essa integração se tornou uma necessidade, não um luxo, enquanto a enfermaria de Milanello continua a receber jogadores.

“Acho que é impossível com este calendário no momento… Todo mundo tem lesões. Por isso, todos os jogadores precisam ser lidos. Meu trabalho não é apenas vencer, mas também garantir um futuro para o Milan. Temos muitas lesões, e esses jogadores me mostraram que estão prontos para lidar com a pressão de jogar por este clube. Estou muito feliz; quando eles estão em campo, a responsabilidade é minha, e quero que se saiam bem”, afirmou Amorim.

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Orgulho da atuação apesar das limitações nos treinos

Amorim também revelou as dificuldades de preparar a equipe para os jogos quando o calendário quase não deixa tempo para treinar no gramado. O técnico admitiu que boa parte do trabalho tático agora é feita na sala de aula, e não em campo. A análise de vídeos tem sido essencial para corrigir erros das partidas anteriores, embora não seja a maneira ideal de um treinador implementar sua filosofia.

“Temos de trabalhar em muitas coisas. Mas estou orgulhoso porque não tivemos tempo para trabalhar o que deu errado na última partida. Praticamente não tivemos a oportunidade de trabalhar em campo, apenas por meio de vídeos. Para falar a verdade, nas últimas semanas praticamente não temos treinado, então estou muito orgulhoso”, observou.

Semana de clássico se aproxima com mais baixas no elenco

Embalado por duas vitórias consecutivas no campeonato, o Milan entra agora em uma semana de clássico extremamente exigente, que promete testar duramente a determinação e a profundidade do elenco. Os problemas recentes de Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira se somam às ausências de Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze e Filippo Terracciano. Sem compromissos em competições europeias, o Milan enfrenta o Bologna pelo campeonato no meio da semana antes do Derby della Madonnina contra a Inter, no sábado.