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Ruben Amorim, técnico do Milan, descartou a possibilidade de contratar Goncalo Inacio, zagueiro e capitão do Sporting, seu ex-clube. Apesar das especulações sobre uma transferência para o San Siro, o português afirma estar satisfeito com as opções que tem para a defesa.

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Amorim descarta reencontro com jogador do Sporting

Recém-nomeado técnico do Milan, Amorim tratou de desmentir os relatos de que pretende levar Inacio para a Série A na próxima janela de transferências, em janeiro. Havia muitas especulações de que ele recorreria à relação que construiu com o zagueiro de 25 anos para reforçar a defesa do Milan, especialmente porque o jogador é considerado um dos jovens defensores mais consistentes da Europa.

Embora tenha elogiado o jogador que desenvolveu durante sua passagem vitoriosa por Lisboa, Amorim deixou claro que a contratação do capitão do Sporting no meio da temporada não está nos planos do Milan neste momento. "Não, isso não é verdade. Goncalo não virá", disse Amorim à Sport TV, segundo o O Jogo. "Ele é um grande jogador, tive o prazer de trabalhar com ele. Temos [Strahinja] Pavlovic e [Sankhoun] Diawara, um jovem que veio da segunda divisão francesa, mas está atuando bem. Precisamos seguir em frente e pensar em outros jogadores para outras posições."

Obstáculos financeiros e situação contratual

Contratar Inacio sempre seria uma operação financeiramente complexa para qualquer interessado. O jogador da seleção portuguesa tem contrato com o Sporting até 2030, e qualquer clube que queira evitar negociações provavelmente terá de pagar sua elevada multa rescisória de 60 milhões de euros. Esse valor coloca o Sporting em uma posição favorável para manter seu capitão, a menos que receba uma proposta irrecusável.

Nesta temporada, Inacio segue mostrando por que é tão valorizado: disputou 15 partidas e marcou um gol pelo Sporting. Sua regularidade no centro da defesa tem ajudado o clube a se manter competitivo nas competições nacionais e europeias. Para o Milan, gastar uma quantia tão alta com um defensor, quando Amorim já declarou estar satisfeito com as opções atuais, significaria se afastar da estratégia criteriosa de contratações preferida pelos proprietários do clube.

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A estratégia do Milan para janeiro

Embora a contratação de Inacio pareça descartada, a expectativa é que o Milan continue ativo na janela de inverno para reforçar o elenco na segunda metade da temporada. Em vez de fazer contratações por impulso, porém, a direção está concentrada em reforços planejados. Gerry Cardinale, fundador da RedBird, afirmou recentemente que cada movimentação terá um objetivo claro.

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"É preciso ter disciplina. Não dá para simplesmente entrar em alguma coisa sem critério. A única coisa que acontecerá sob a minha gestão é que, toda vez que entrarmos no mercado de transferências, será para vencer. Essa é a ideia. É o que eu disse no começo deste ano. Portanto, se fizermos alguma contratação em qualquer janela, em janeiro ou junho, será uma contratação que fará diferença", afirmou Cardinale sobre a complexidade das transferências de inverno.

Milan perto de contratar novo diretor de futebol

Com a aproximação da janela de inverno, o Milan provavelmente voltará sua atenção a reforços para o meio-campo ou para as pontas. Antes da chegada de qualquer jogador ao San Siro, porém, o clube está prestes a fazer uma mudança importante nos bastidores. O Milan está perto de concluir um acordo para contratar Markus Krosche, que assumirá o comando do departamento de futebol como novo diretor assim que os últimos detalhes forem acertados.