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O Marseille conquistou uma vitória importante na Liga Europa na noite de quinta-feira, mas um lance de frustração individual dominou as conversas após o jogo. Apesar do triunfo apertado sobre o Levski Sofia, o técnico Bruno Genesio não escondeu a irritação com a chance perdida de ampliar a vantagem.

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Vitória fica marcada por erro individual

O Marseille deu sequência à sua recuperação na Liga Europa nesta quinta-feira com uma vitória por 1 a 0 sobre o Levski Sofia no Orange Velodrome. Embora os três pontos fossem essenciais para o clube francês, a atuação esteve longe das melhores, e um lance polêmico no segundo tempo deixou o técnico Genesio visivelmente frustrado à beira do campo. O momento decisivo da partida, além do gol da vitória, veio aos 51 minutos, quando o Marseille teve um pênalti a seu favor. Amine Gouiri teve a chance de praticamente definir o jogo, mas a decisão de tentar uma cavadinha deu muito errado: o goleiro defendeu a cobrança com facilidade. O erro deixou o Velodrome incrédulo e garantiu uma meia hora final de tensão para os donos da casa.

Genesio falou sobre o lance logo após o apito final e questionou por que o atacante escolheu uma técnica tão arriscada em um confronto europeu tão importante. “Por que ele tentou aquilo? Vocês terão de perguntar a ele”, disse Genesio, segundo a RMC Sports. “Qualquer um pode perder um pênalti. Não vamos culpar um jogador por isso. Mas, se eu estivesse no lugar dele, não teria tentado aquela cobrança. Não naquele momento, nem neste período específico”, continuou o técnico do Marseille.

Genesio cobra uma postura mais profissional

A frustração do técnico se deveu ao contexto do jogo: o Marseille defendia uma vantagem mínima após um início difícil de campanha. Uma cavadinha bem-sucedida costuma render elogios pela ousadia do jogador, mas o erro deixou Gouiri exposto a fortes críticas vindas do banco de reservas. Genesio admitiu que, embora o resultado tenha acabado sendo favorável, a falta de precisão nas finalizações e a forma como o pênalti foi desperdiçado foram difíceis de aceitar para um treinador.

“Mas, se ele tivesse acertado, todos o teriam aplaudido. É assim que funciona, e o erro não teve consequências, o que é o mais importante. Não fiquei exatamente muito satisfeito. Teria preferido que ele errasse de outra forma ou marcasse”, afirmou Genesio.

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Foco volta para a Ligue 1

Apesar da polêmica com o pênalti, Genesio explicou que a decisão de tirar Gouiri e outros jogadores importantes teve a ver com a gestão do elenco, e não apenas com uma punição pelo erro. O atacante acabou substituído aos 63 minutos, quando o técnico buscou renovar as opções ofensivas para a reta final. O clube quer manter o embalo após uma sequência irregular no campeonato nacional, que incluiu uma decepcionante derrota por 3 a 2 para o recém-promovido Le Mans no último fim de semana.

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“Fiz mudanças para administrar a energia dos jogadores, já que temos outra partida importante pela frente. Estou cuidando da saúde dos meus jogadores”, esclareceu o técnico.

Classificação na competição europeia segue como prioridade

A vitória apertada sobre um Levski Sofia pouco ameaçador sugere que o Marseille ainda tem muito a melhorar se quiser avançar longe na competição. Por outro lado, passar dois jogos europeus seguidos sem sofrer gols dá a Genesio uma base sólida. A tradição europeia do clube exige uma vaga no mata-mata, e esses pontos conquistados com dificuldade estão diminuindo a distância até a zona de classificação após um início lento na fase de grupos.

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A vitória sobre o time búlgaro traz um necessário impulso ao ânimo do Marseille antes da viagem para enfrentar o Auxerre pela Ligue 1 neste domingo. Genesio espera uma atuação mais disciplinada nas finalizações enquanto o clube busca subir na tabela do campeonato nacional.