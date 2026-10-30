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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, protagonizou uma discussão tensa sobre o histórico disciplinar de seu ex-clube, o Chelsea. O italiano minimizou as preocupações com o alto número de cartões vermelhos recebidos por sua antiga equipe e afirmou que seu novo elenco está no caminho certo.

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Entrevista coletiva tensa para Maresca

Maresca evitou perguntas sobre os problemas disciplinares ocorridos durante sua passagem pelo Chelsea. O italiano teve uma troca de palavras tensa com um repórter na sexta-feira, antes de uma partida da Premier League contra o Brighton.

Foram feitas perguntas sobre o alto número de cartões vermelhos recebidos por seus ex-jogadores antes de sua saída do clube londrino no dia de Ano-Novo. O técnico do Manchester City, porém, recusou-se a admitir que a questão fosse um motivo real de preocupação. Ele tratou de encerrar o assunto ao comentar o confronto do fim de semana.

Maresca rebate repórter

Ao ser questionado sobre os problemas disciplinares do Chelsea, Maresca contestou de imediato a premissa da pergunta. Ele pediu rapidamente que o repórter esclarecesse quando, exatamente, as infrações haviam ocorrido.

“Quando eu estava lá ou depois que saí?”, perguntou Maresca. Após o repórter confirmar que a pergunta se referia especificamente ao período em que ele esteve no clube, o italiano deu uma resposta direta e desdenhosa.

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“Falta informação a você. Quando eu estava lá... quando saí”, respondeu. Questionado em seguida se os cartões vermelhos foram um problema persistente durante seu comando, limitou-se a dizer: “Acho que não.”

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Cartões do Chelsea e evolução do City

Nos últimos meses de Maresca no Chelsea, seis jogadores receberam cartões vermelhos entre setembro e novembro. O clube encerrou a temporada passada com 118 cartões amarelos na Premier League e 11 vermelhos em todas as competições.

Apesar de vários problemas fora de campo, incluindo os escândalos financeiros que o clube enfrenta, Maresca afirma estar satisfeito com seu elenco atual. No comando desde o fim de junho, ele acredita que a equipe está evoluindo bem, apesar das mudanças significativas.

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“Estamos indo na direção certa”, explicou Maresca. “Acho que, neste momento, estamos competindo. Mudamos muitos jogadores, mudamos de técnico. Mas o lado bom do clube é que, neste momento, acho que estamos competindo em todas as competições e sabemos que isso leva tempo.”

City se prepara para enfrentar o Brighton

O Manchester City tentará manter a boa fase ao receber o Brighton no sábado. O City ocupa atualmente a liderança da Premier League, com 21 pontos em oito jogos. Está à frente do Arsenal pelo saldo de gols e tem cinco pontos de vantagem sobre o Brighton, que será o visitante.