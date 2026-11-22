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Enzo Maresca criticou a arbitragem após uma decisão polêmica prejudicar o Manchester City no frustrante empate por 1 a 1 com o Fulham. O gigante do Etihad lamentou a anulação de um gol que poderia ter mudado o rumo de uma partida em que suas fragilidades defensivas voltaram a ficar expostas.

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Por que o gol de empate de Erling Haaland foi anulado

O Fulham saiu na frente com Rodrigo Muniz, antes de Elliot Anderson garantir o empate para o Manchester City no segundo tempo. Entre os dois gols, os donos da casa acharam que haviam empatado aos 25 minutos, quando Haaland empurrou para dentro o cruzamento de Iliman Ndiaye.

A bola pareceu escapar das mãos do goleiro Bernd Leno, deixando Haaland convencido de que havia marcado. O árbitro Tom Bramall considerou que Leno tinha o controle da bola e assinalou falta do atacante, decisão mantida pelo VAR .

Maresca questiona a arbitragem após rever o lance

Maresca manifestou sua frustração depois de rever as imagens após o apito final e insistiu que a arbitragem errou. “Revi o gol depois do jogo e, do meu ponto de vista, está bem claro que não foi falta, mas não sou eu quem decide”, disse Maresca.

O técnico do City também revelou que Haaland sustentou que não havia cometido falta durante a revisão do VAR. “Ele tinha absoluta certeza, mesmo enquanto o VAR revisava o lance, de que era gol, porque perguntei a ele da beira do campo, mas o árbitro decidiu de outra forma”, acrescentou.

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City segue sem vencer, e Fulham encerra sequência de 20 derrotas

Com os dois pontos perdidos, o Manchester City chega a quatro jogos sem vitória na Premier League. Suas fragilidades defensivas também continuam evidentes: a equipe sofreu gols em nove partidas consecutivas, somando todas as competições.

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Para o Fulham, o empate encerrou uma sequência de 20 derrotas contra o City que vinha desde 2011. O técnico Alvaro Arbeloa elogiou a coragem de sua equipe e considerou que ela poderia ter conquistado os três pontos.

“Sabíamos, obviamente, que havíamos perdido as últimas 20 vezes em que enfrentamos o Manchester City, mas disse a eles que teríamos a chance de vencer se jogássemos com coragem e personalidade”, afirmou Arbeloa. “Ganhei da última vez que estive aqui [com o Real Madrid], então pensei que talvez tivéssemos a chance de vencer. Acho que jogamos muito bem. Poderíamos ter vencido.”

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City precisa melhorar com urgência para interromper a queda

Maresca enfrenta uma pressão crescente para pôr fim à má fase do City nas competições nacionais e ajustar uma defesa que sofreu gols em nove jogos seguidos. Até que a equipe recupere sua solidez defensiva, pequenos detalhes e decisões controversas da arbitragem continuarão custando caro.

O Fulham, por sua vez, pode ganhar muita confiança ao encerrar a longa sequência de derrotas para o City. Manter a mesma coragem e personalidade será fundamental para que a equipe de Arbeloa transforme boas atuações em vitórias.