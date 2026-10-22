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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, deu uma ótima notícia ao elenco ao confirmar que Erling Haaland está totalmente recuperado para o próximo confronto da Premier League, contra o Aston Villa. O atacante norueguês ficou fora do jogo do meio de semana por precaução, mas agora está pronto para comandar o ataque, enquanto os campeões buscam manter sua campanha perfeita no campeonato nacional.

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Haaland está pronto para voltar à Premier League

O artilheiro ficou no banco de reservas durante o jogo europeu do clube no meio da semana, o que gerou uma leve preocupação sobre sua disponibilidade para o fim de semana. No entanto, o treinador italiano tratou rapidamente de afastar qualquer receio quanto à condição de seu principal atacante, enquanto o City se prepara para jogar no sábado, na hora do almoço. O norueguês vinha se recuperando de uma pancada sofrida no confronto recente contra o Ipswich, mas já está em condições de integrar o grupo que viajará. A confirmação de Maresca garante que o artilheiro mais perigoso do campeonato estará disponível para comandar o ataque contra a equipe de Unai Emery.

Maresca foi claro sobre a situação do atacante, embora tenha admitido que outros jogadores ainda estão sendo avaliados. “Temos um treino nesta tarde. Todos eles podem estar disponíveis ou não. Ainda são dúvidas. Ontem, todos estavam melhorando, e veremos nesta tarde. Erling é o único que está 100% disponível. Quanto aos outros três, precisamos esperar pelo treino de hoje”, disse ele, segundo o Manchester Evening News.

Três preocupações com lesões no City





Getty Images

Embora a notícia sobre Haaland seja muito positiva, o treinador do City ainda aguarda com apreensão para saber se outros três jogadores do time principal estarão disponíveis. Nico O'Reilly, Matheus Nunes e Mateo Kovacic perderam o jogo do meio da semana após apresentarem problemas depois da partida contra o Ipswich. A ausência dos três reduziria as opções de Maresca no meio-campo, especialmente diante do calendário apertado que espera os atuais campeões.

A equipe médica trabalha sem parar para tentar garantir que o trio possa participar do jogo do fim de semana, mas a presença dos jogadores segue incerta até a conclusão dos últimos exercícios de treino. Maresca ressaltou que não correrá riscos desnecessários com seus jogadores, embora esteja esperançoso de que a melhora recente na recuperação deles permita que estejam disponíveis no dia da partida. A decisão final sobre a inclusão dos três é esperada pouco antes da viagem da equipe para West Midlands.

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Semenyo fica de fora, e Foden assume mais responsabilidades

A situação se complica ainda mais com a ausência prolongada de Antoine Semenyo, que deverá passar um longo período em tratamento. O atacante sofreu uma lesão significativa no joelho durante o jogo contra o Ipswich e deve ficar fora de ação por aproximadamente oito semanas. O desfalque deixa uma lacuna nas opções de ataque do elenco e aumenta a pressão sobre os atacantes que seguem em condições de jogo para manter o ritmo intenso de gols do City durante os meses de outono.

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Na ausência de Semenyo, Phil Foden já mostrou que está pronto para assumir mais responsabilidades. O jogador da seleção da Inglaterra foi o grande destaque no meio da semana, ao marcar três gols em uma atuação sensacional que evidenciou sua importância para a equipe. Maresca contará bastante com a criatividade e a precisão nas finalizações de Foden enquanto Semenyo inicia seu longo processo de recuperação, para que a equipe continue competitiva em todas as frentes apesar dos desfalques.

Em busca da manutenção do início perfeito





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O City ocupa a liderança da Premier League com três pontos de vantagem, após vencer seus primeiros sete jogos sem perder um único ponto. Com o Arsenal logo atrás e uma partida marcada contra o Everton mais tarde no sábado, o Manchester City está pressionado a conquistar mais três pontos no Villa Park. Apesar das preocupações com lesões enfrentadas pela comissão técnica, o clima no elenco segue positivo enquanto a equipe busca ampliar sua vantagem na liderança.

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“O clima é muito bom. Estamos felizes com o nosso começo, mas queremos mais vitórias”, explicou Maresca. “Estamos felizes no momento, mas queremos mais. Estamos felizes com o nosso começo, mas queremos mais, então vamos tentar nos preparar para vencer o jogo de sábado.”